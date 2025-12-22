ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: एक्टिविस्ट इन्नारेड्डी गिरफ्तार, माओवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप

तेलंगाना: NIA ने एक्टिविस्ट इन्नारेड्डी को किया गिरफ्तार, माओवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप ( EENADU )

हैदराबाद: माओवादी संगठन पीपुल्स वार (PWG) के पूर्व नेता और एक्टिविस्ट गाडे इन्नय्या उर्फ ​​इन्नारेड्डी (64) को रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद, उन्हें हैदराबाद में NIA की विशेष अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सामाजिक कार्यकर्ता इन्नारेड्डी को बाद में हैदराबाद के चंचलगुडा जेल में शिफ्ट कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि इन्नारेड्डी को बीएनएस की धारा 152 और यूएपीए अधिनियम 1967 के सेक्शन 13 और 39 के तहत माओवादी गतिविधियां जारी रखने के लिए लोगों को भड़काने के आरोप में दर्ज एक केस में गिरफ्तार किया गया. एनआईए हैदराबाद के डीएसपी काकी राहुल तेजा के नेतृत्व में 20 अधिकारियों की एक टीम रविवार सुबह करीब 9 बजे 'मां इल्लू प्रजादारन अनाथालय' पहुंची, जिसे गाडे इनय्या और उनकी पत्नी चलाते हैं. यह अनाथालय तेलंगाना के जनगांव जिले के जाफरगढ़ मंडल के रेगादिथांडा गांव में बना है. एनआईए के अधिकारियों ने स्टाफ से पूछताछ की और फिर इन्नारेड्डी को हिरासत में ले लिया और उनके पास से तीन सेल फोन जब्त कर लिए. एनआईए की टीम ने अनाथालय में तलाशी ली और इन्नारेड्डी से करीब दो घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. एक्टिविस्ट गाडे इन्नय्या उर्फ ​​इन्नारेड्डी (ETV Bharat)