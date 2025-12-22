ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: एक्टिविस्ट इन्नारेड्डी गिरफ्तार, माओवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप

एक्टिविस्ट इन्नारेड्डी ने एनकाउंटर में मारे गए माओवादी रामचंद्र रेड्डी उर्फ ​​विकास के अंतिम संस्कार के बाद लोगों को संबोधित किया था.

Activist Gade Innaiah alias Inna Reddy arrested by NIA shifted to Chanchalguda jail of Hyderabad
तेलंगाना: NIA ने एक्टिविस्ट इन्नारेड्डी को किया गिरफ्तार, माओवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप (EENADU)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: माओवादी संगठन पीपुल्स वार (PWG) के पूर्व नेता और एक्टिविस्ट गाडे इन्नय्या उर्फ ​​इन्नारेड्डी (64) को रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद, उन्हें हैदराबाद में NIA की विशेष अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सामाजिक कार्यकर्ता इन्नारेड्डी को बाद में हैदराबाद के चंचलगुडा जेल में शिफ्ट कर दिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि इन्नारेड्डी को बीएनएस की धारा 152 और यूएपीए अधिनियम 1967 के सेक्शन 13 और 39 के तहत माओवादी गतिविधियां जारी रखने के लिए लोगों को भड़काने के आरोप में दर्ज एक केस में गिरफ्तार किया गया.

एनआईए हैदराबाद के डीएसपी काकी राहुल तेजा के नेतृत्व में 20 अधिकारियों की एक टीम रविवार सुबह करीब 9 बजे 'मां इल्लू प्रजादारन अनाथालय' पहुंची, जिसे गाडे इनय्या और उनकी पत्नी चलाते हैं. यह अनाथालय तेलंगाना के जनगांव जिले के जाफरगढ़ मंडल के रेगादिथांडा गांव में बना है. एनआईए के अधिकारियों ने स्टाफ से पूछताछ की और फिर इन्नारेड्डी को हिरासत में ले लिया और उनके पास से तीन सेल फोन जब्त कर लिए. एनआईए की टीम ने अनाथालय में तलाशी ली और इन्नारेड्डी से करीब दो घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

एक्टिविस्ट गाडे इन्नय्या उर्फ ​​इन्नारेड्डी
एक्टिविस्ट गाडे इन्नय्या उर्फ ​​इन्नारेड्डी (ETV Bharat)

इन्नारेड्डी समाज की मुख्य धारा में लौटने से पहले करीब 20 साल तक माओवादियों की पीपल्स वार ग्रुप में सक्रिय रूप से काम किया था. अलग तेलंगाना आंदोलन के दौरान, उन्होंने टीआरएस पार्टी (अब BRS) में एक्टिव रोल निभाया था, लेकिन बाद में अनबन की वजह से पार्टी छोड़ दी. अभी, वह एक अनाथालय चलाते हैं.

विकास के अंतिम संस्कार में भाषण मामले में गिरफ्तारी
हाल ही में, छत्तीसगढ़ में एक एनकाउंटर में मारे गए माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य कट्ट रामचंद्र रेड्डी उर्फ ​​विकास का अंतिम संस्कार सिद्दीपेट जिले के कोहेडा मंडल में उसके पैतृक गांव में किया गया. इन्नारेड्डी भी इसमें शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया था. उनका भाषण एक YouTube चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया. इसके बाद, NIA ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रतिबंधित माओवादी संगठन के लिए समर्थन को बढ़ावा दिया, माओवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इरादा जाहिर किया, और भीड़ को गैर-कानूनी कामों में शामिल होने और क्रांति जारी रखने के लिए उकसाया. इस केस की जांच के तहत उन्हें रविवार को गिरफ्तार किया गया.

एनआईए कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए, इन्नारेड्डी की पत्नी पुष्पा ने कहा, "उन्हें एक शोक सभा में बोलने के लिए गिरफ्तार किया गया था. बोलना कैसे जुर्म माना जा सकता है?" उन्होंने कहा कि अनाथालय का मैनेजमेंट पूरी तरह से हम दोनों पर निर्भर करता है. उन्होंने अपने पति को जल्द रिहा करने की अपील की.

