ETV Bharat / bharat

भारत के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय, पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में शामिल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है.

Active Monsoon
असम के गुवाहाटी में मंगलवार को भारी बारिश के बाद अनिल नगर में सड़कों पर भरा पानी (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 12:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश के बड़े हिस्सों में बुधवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून एक्टिव रहने का अनुमान है. मौसम विभाग (IMD) ने इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. नॉर्थवेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है.

आईएमडी ने कहा कि एक्टिव मानसून की स्थिति कई वेदर सिस्टम की वजह से हो रही है. मानसून ट्रफ अनूपगढ़ से दिल्ली, शाहजहांपुर और बस्ती होते हुए नागालैंड पहुंचता है. इसके अलावा, नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थईस्ट राजस्थान, साउथ उत्तर प्रदेश, नॉर्थवेस्ट बिहार, नॉर्थईस्ट असम, आंध्र प्रदेश के तट से सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिससे पूरे देश में भारी बारिश हो रही है.

उत्तर-पश्चिम भारत: मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना

उत्तर-पश्चिम भारत में शामिल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी है. आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है, जिससे संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. उत्तराखंड में भारी बारिश से तमसा नदी उफान पर है, जिससे टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी का लेवल बढ़ गया है.

पूर्वोत्तर भारत: सबसे ज़्यादा बारिश की उम्मीद

अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर देश का सबसे ज़्यादा बारिश वाला हॉटस्पॉट बना रहेगा. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर भारी बारिश होने की संभावना है, और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. आईएमडी ने अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड, नदियों में पानी भरने और पानी भरने की चेतावनी दी है, खासकर कमज़ोर पहाड़ी जिलों में.

पूर्वी भारत: बारिश जारी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश की कमी दर्ज की गई

पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने बाढ़ प्रभावित ओडिशा में भी बारिश का अनुमान लगाया है, जहां कई गाँव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं. आईएमडी के अनुसार बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा कुल बारिश की कमी दर्ज की गई है, जहाँ 1 जून से 4 अगस्त के बीच सामान्य से 35 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हाल की बारिश की गतिविधि के बावजूद बिहार में कुल बारिश में 41 प्रतिशत की कमी बनी हुई है. यह पूरे क्षेत्र में मानसून की बारिश के असमान वितरण को दिखाता है.

मध्य भारत

मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है. कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जिससे शहरी इलाकों में पानी भर सकता है और नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है.

पश्चिमी भारत

गुजरात, राजस्थान और कोंकण में और बारिश होगी. गुजरात में कहीं-कहीं से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है. मुंबई और गोवा समेत कोंकण इलाके में मध्यम से लेकर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, साथ ही तेज हवा और समुद्र में लहरें भी उठ सकती हैं.

दक्षिण भारत

केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है, जबकि आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. तेलंगाना और तमिलनाडु में भी गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

हेल्थ एडवाइजरी

गुजरात में हाल ही में आई बाढ़ के बाद, राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 6,868 मेडिकल कैंप लगाए. 18,000 से ज़्यादा सर्विलांस टीमें तैनात की हैं, और पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा कम करने के लिए 7.61 लाख से ज़्यादा लोगों को बचाव की दवाइयाँ बाँटी. अधिकारियों ने लोगों को पानी वाले इलाकों से बचने, साफ़ पानी पीने और मौसम की ऑफिशियल एडवाइजरी मानने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें- मॉनसून एक्टिव, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

TAGGED:

WEATHER FORECAST
IMD
दक्षिण पश्चिम मानसून
मौसम
ACTIVE MONSOON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.