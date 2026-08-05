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भारत के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय, पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

असम के गुवाहाटी में मंगलवार को भारी बारिश के बाद अनिल नगर में सड़कों पर भरा पानी ( IANS )

नई दिल्ली: देश के बड़े हिस्सों में बुधवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून एक्टिव रहने का अनुमान है. मौसम विभाग (IMD) ने इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. नॉर्थवेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है. आईएमडी ने कहा कि एक्टिव मानसून की स्थिति कई वेदर सिस्टम की वजह से हो रही है. मानसून ट्रफ अनूपगढ़ से दिल्ली, शाहजहांपुर और बस्ती होते हुए नागालैंड पहुंचता है. इसके अलावा, नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थईस्ट राजस्थान, साउथ उत्तर प्रदेश, नॉर्थवेस्ट बिहार, नॉर्थईस्ट असम, आंध्र प्रदेश के तट से सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिससे पूरे देश में भारी बारिश हो रही है. उत्तर-पश्चिम भारत: मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना उत्तर-पश्चिम भारत में शामिल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी है. आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है, जिससे संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. उत्तराखंड में भारी बारिश से तमसा नदी उफान पर है, जिससे टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी का लेवल बढ़ गया है. पूर्वोत्तर भारत: सबसे ज़्यादा बारिश की उम्मीद अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर देश का सबसे ज़्यादा बारिश वाला हॉटस्पॉट बना रहेगा. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर भारी बारिश होने की संभावना है, और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. आईएमडी ने अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड, नदियों में पानी भरने और पानी भरने की चेतावनी दी है, खासकर कमज़ोर पहाड़ी जिलों में.