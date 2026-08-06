ETV Bharat / bharat

भारत के बड़े हिस्से में मॉनसून सक्रिय, उत्तराखंड, केरल, असम, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 6 से 11 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है.

weather forecast
कोलकाता में बुधवार को भारी बारिश के बीच छाता लेकर सड़क पर चलते यात्री. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 10:39 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार देश के बड़े हिस्से में इस समय मॉनसून सक्रिय है. इससे 11 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. उत्तराखंड, केरल, असम, ओडिशा के लिए भारी बारिश का अलर्ट है. अगले पांच दिनों तक देश के बड़े हिस्सों में एक्टिव मॉनसून की स्थिति बनी रहेगी.

आईएमडी की साइंटिस्ट नरेश कुमारी ने कहा कि मौसम की यह गतिविधि पंजाब से उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली एक एक्टिव मॉनसून ट्रफ, उत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत में कई ऊपरी हवा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है.

उत्तर-पश्चिम भारत, पहाड़ों पर भारी बारिश

मौसम विभाग ने 6 से 11 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि राजस्थान में 7 से 10 अगस्त के बीच बारिश बढ़ने की उम्मीद है.

यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब भारी बारिश की चेतावनी के कारण उत्तराखंड के चमोली और बागेश्वर जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं. ऊपरी हिमालयी इलाकों में लगातार बारिश के बीच अधिकारी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर भी नजर रख रहे हैं.

मध्य भारत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना

अगले कुछ दिनों में सेंट्रल इंडिया में बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. 7 से 9 अगस्त तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में और 6-8 अगस्त को छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने 6 और 8 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में, 6-7 अगस्त को छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि 7 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. 6 से 9 अगस्त के बीच छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी उम्मीद है.

पूर्वी भारत: ओडिशा, बिहार, झारखंड में तेज बारिश का अनुमान

पूर्वी भारत में मॉनसून एक्टिव रहने की संभावना है. 6 से 11 अगस्त तक पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, ओडिशा, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. इसी तरह झारखंड में 6-8 अगस्त और 10-11 अगस्त के दौरान काफ़ी बारिश होने की संभावना है.

बिहार में 8 से 11 अगस्त तक कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है, और इसी दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है. आईएमडी ने 6 अगस्त को बिहार में 6 और 9 अगस्त को ओडिशा में और 6 अगस्त को गंगीय पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. जुलाई में लगभग 96 फीसदी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद, ओडिशा ने पीने के पानी की सप्लाई और सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिए हाइड्रोपावर जेनरेशन को सही करने का फैसला किया है, जो ज़्यादा बारिश के बावजूद बदलते वॉटर मैनेजमेंट की जरूरतों को दिखाता है.

पूर्वोत्तर भारत: असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है

पूर्वोत्तर में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. असम और मेघालय में 6-8 अगस्त और फिर 11 अगस्त को काफी भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6-11 अगस्त तक भारी बारिश होने की उम्मीद है.

अरुणाचल प्रदेश में 7 अगस्त और 10-11 अगस्त को और असम और मेघालय में 6 से 11 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है. यह अनुमान ऐसे समय में लगाया गया है जब असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल मानसून की बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है, और 14 जिले हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि कई इलाकों में भारी बाढ़ जारी है.

पश्चिम भारत: कोंकण, गोवा और गुजरात में और बारिश होगी

मौसम विभाग के अनुसार 6-11 अगस्त के दौरान कोंकण और गोवा में और 8 से 10 अगस्त के बीच गुजरात इलाके में काफी बारिश होने का अनुमान है. 7 अगस्त को कोंकण और गोवा में और 6-7 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है. इसी तरह 6 अगस्त को कोंकण और गोवा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. इस हफ़्ते मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है.

दक्षिण प्रायद्वीप: केरल के लिए ऑरेंज अलर्ट

दक्षिणी भारत में बारिश की गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है. केरल, कोस्टल कर्नाटक, लक्षद्वीप और आस-पास के इलाकों में 11 अगस्त तक काफी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने केरल के सात जिलों, कासरगोड, कन्नूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, पथानामथिट्टा और अलप्पुझा के लिए 6 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की भी संभावना है. केरल में 6-7 अगस्त को बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं.

वर्षा को बढ़ावा देने वाली मौसमी प्रणालियाँ

मौसम विभाग के मुताबिक एक्टिव मौसम पर कई सिस्टम का असर पड़ रहा है. मॉनसून की ट्रफ अभी फिरोजपुर, रोहतक, लखनऊ, डाल्टनगंज और कोंटाई से लेकर उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. उत्तर-पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है. इसी तरह उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्व बिहार, उत्तरी ओडिशा, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव बना हुआ है. इन सिस्टम से अगले कुछ दिनों में देश के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- भारत के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय, पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

TAGGED:

ACTIVE MONSOON
HEAVY RAIN ALERTS
मौसम की जानकारी
मौसम विभाग बारिश अलर्ट
WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.