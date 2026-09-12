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SPECIAL: झारखंड में अंतिम दौर में लाल आतंक, एक करोड़ का इनामी बंगाल भागा, पलामू से लेकर दलमा क्षेत्र में अब सिर्फ 5 सक्रिय नक्सली

समीक्षा रिपोर्ट में झारखंड और आसपास के इलाकों में बचे हुए सशस्त्र कैडरों की स्थिति भी बताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार, करीब 5 सशस्त्र कैडर अभी सक्रिय हैं. इनमें असीम मंडल सबसे बड़ा नाम है, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम है. रिपोर्ट में असीम की गतिविधि क्षेत्र दलमा जंगल-जाड़ग्राम तथा पूर्वी सिंहभूम-पश्चिम बंगाल सीमा बताया गया था, लेकिन ताजा रिपोर्ट में वह बंगाल भाग गया है.

2 सितंबर 2026 को आईबी निदेशक की अध्यक्षता में हुई करंट एलडब्ल्यूई सिचुएशन की समीक्षा में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति भी सामने रखी गई. रिपोर्ट में छह प्रमुख हॉट-स्पॉट को माओवादियों से क्लियर किए जाने की जानकारी दी गई है. हॉट-स्पॉट में गुमला-लोहरदगा-लातेहार ट्राई-जंक्शन, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र, खूंटी-सरायकेला-चाईबासा ट्राई-जंक्शन, कोलेश्वरी क्षेत्र, पारसनाथ-लुगु-झुमरा क्षेत्र, पोराहाट-कोल्हान-सारंडा क्षेत्र शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ये क्षेत्र पहले माओवादी गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि अब सुरक्षा एजेंसियों का फोकस विशेष रूप से जारग्राम, पुरुलिया और दलमा क्षेत्र पर है.

आईजी अभियान ने बताया कि इस सफलता के पीछे पुलिस के जनसंपर्क और सूचना तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही. करीब 15 दिन पहले पुलिस पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर वांछित नक्सलियों के पोस्टर चिपकाए थे. ग्रामीणों को बताया गया था कि कौन-कौन से नक्सली पुलिस की नजर में वांछित हैं और उनके बारे में सूचना देने की अपील की गई थी. इस अभियान का असर यह हुआ कि ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से पुलिस को नक्सलियों के संबंध में सूचनाएं मिलने लगीं. इन्हीं सूचनाओं को विकसित करते हुए सुरक्षा एजेंसियां नक्सलियों तक पहुंचीं और आखिरकार तीन बड़े कैडरों ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया. आईजी अभियान ने इसे अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, एक करोड़ का इनामी असीम मंडल फिलहाल पश्चिम बंगाल में एक सुरक्षित स्थान पर छुपा हुआ है और बंगाल पुलिस से समर्पण को लेकर गुहार लगा रहा है. झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, असीम मंडल भी जल्द बंगाल में ही आत्मसमर्पण करेगा.

तीन बड़े नक्सलियों के सरेंडर के बाद दलमा-जमशेदपुर क्षेत्र में अब केवल दो प्रमुख नक्सलियों के बचे होने की बात आईजी अभियान ने कही है. इनमें मंगल सिंह सरदार और उसकी पत्नी मांती शामिल हैं. पुलिस दोनों तक पहुंचने के लिए लगातार अभियान चला रही है. वहीं, एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली असीम मंडल के पश्चिम बंगाल भाग जाने की सूचना भी पुलिस को मिली है.

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले तीन नक्सलियों में से दो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. इनका संबंध नंदीग्राम और पश्चिम मिदनापुर से है, जबकि सचिन मार्डी उर्फ रामप्रसाद मार्डी जमशेदपुर का रहने वाला है. तीनों ने बांकुड़ा में आत्मसमर्पण किया. सचिन मार्डी ने एके-47 राइफल के साथ सरेंडर किया.

आत्मसमर्पण करने वालों में 15 लाख रुपये का इनामी रीजनल कमेटी मेंबर (RCM) सचिन मार्डी उर्फ रामप्रसाद मार्डी, उसकी पत्नी 10 लाख रुपये की इनामी जोनल कमेटी मेंबर (ZCM) मीता उर्फ नैनतारा और एक लाख रुपये की इनामी गौरी उर्फ बल्लू शामिल हैं. गौरी नक्सली मदन महतो की पत्नी है.

झारखंड में नक्सलवाद की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, अब यह कहा जा सकता है कि अगले एक महीने या 15 दिनों के भीतर ही नक्सलियों का अंतिम अध्याय भी खत्म हो जाएगा. शुक्रवार को एक साथ तीन नक्सलियों के पश्चिम बंगाल में आत्मसमपर्ण ने इस कहानी को निर्णायक मोड़ पर ला दिया है.

रांची: झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान अब निर्णायक दौर में पहुंचता दिख रहा है. अभियान के बीच पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में तीन बड़े नक्सलियों का एके-47 के साथ आत्मसमर्पण सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी और ऐतिहासिक सफलता मानी जा रही है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार, पलामू से लेकर दलमा क्षेत्र में मात्र चार नक्सली बचे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है. वहीं आखिरी एक करोड़ का इनामी असीम मंडल पश्चिम बंगाल भाग चुका है.

असीम के अलावा पलामू में सक्रिय कुछ नक्सलियों के बारे में भी जानकारी आईबी को दी गई है. उसमें राजू भुइयां, नितेश यादव और मनोहर गंझु शामिल है. रिपोर्ट में राजू भुइयां पर पांच लाख, मनोहर गंझू पर 10 लाख और नितेश यादव पर 15 लाख रुपये का इनाम दर्ज है. आईजी अभियान के मुताबिक, दलमा-जमशेदपुर इलाके में अब मंगल सिंह सरदार और उसकी पत्नी मांती पर पुलिस का फोकस है. जबकि पलामू रेंज में नितेश पर सबसे ज्यादा फोकस है.

नक्सलवाद से मुक्त क्षेत्र (Etv Bharat)

2026 में 46 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

झारखंड में लगातार चल रहे संयुक्त सुरक्षा अभियानों का असर आत्मसमर्पण के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है. आईबी समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में 16 और 2026 में 46 नक्सलियों ने झारखंड में आत्मसमर्पण किया. यानी 2025-26 में झारखंड में कुल 62 नक्सलियों ने हथियार छोड़े. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आठ, तेलंगाना में दो और पश्चिम बंगाल में दो माओवादियों के आत्मसमर्पण की जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है.

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास की निगरानी के लिए आईजी (एसबी) की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है. इसकी जानकारी भी दी गई है. रिपोर्ट में 2026 में आत्मसमर्पण करने वालों में एक RCM, चार ZCM और 41 अन्य कैडरों का उल्लेख है. इनमें संतोष महतो उर्फ बासुदेव (RCM, 15 लाख रुपये इनाम), चंदन लोहरा (ZCM, 10 लाख) और सलुका क्याम (ZCM, 10 लाख) जैसे नाम शामिल हैं.

सुरक्षाबलों का फोकस एरिया (Etv Bharat)

281 सरेंडर कैडरों पर पुलिस की नजर

सिर्फ नए आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर ही नहीं, बल्कि पहले हथियार छोड़ चुके कैडरों की गतिविधियों पर भी पुलिस नजर रख रही है. रिपोर्ट के अनुसार, 281 सरेंडर किए हुए CPI (Maoist) कैडर जिला स्तर पर निगरानी में हैं. जिला पुलिस, स्पेशल ब्रांच और सहयोगी एजेंसियां संयुक्त रूप से इनकी निगरानी कर रही हैं. इसके लिए एक यूनिफाइड मॉनिटरिंग रजिस्टर बनाया गया है.

इन 281 कैडरों में:

151 जेल से बाहर हैं.

86 ओपन जेल में हैं.

29 जेल में हैं.

15 की मौत हो चुकी है.

इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होगी रियल टाइम निगरानी

सरेंडर कैडरों की निगरानी के लिए पुलिस ने एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन सिस्टम भी तैयार किया है. इसमें प्रत्येक कैडर की स्थिति को रिकॉर्ड, सत्यापित और रियल टाइम में ट्रैक करने की व्यवस्था है. कैडरों को चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है, ताकि उनके लिए निगरानी और पुनर्वास की रणनीति अलग-अलग बनाई जा सके. 281 कैडरों में 158 सामान्य सदस्य, 43 एरिया कमांडर, 49 सब-जोनल कमांडर, 17 जोनल कमांडर, आठ रीजनल कमेटी मेंबर और छह स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य बताए गए हैं.

माओवादी नितेश यादव (Etv Bharat)

सरेंडर के बाद 100 लोग खेती कर रहे

सरेंडर के बाद कैडरों को मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में भी काम हो रहा है. रिपोर्ट में जेल से बाहर रह रहे 151 कैडरों की गतिविधियों का ब्योरा दिया गया है. इनमें 100 लोग खेती, 11 मजदूरी और पांच लोग राज्य से बाहर मजदूरी कर रहे हैं. इसके अलावा एक-एक व्यक्ति होटल व्यवसाय, एसपीओ, गार्ड, रिक्शा चलाने, दर्जी और कैंटीन व्यवसाय से जुड़ा है. पांच लोग रांची पुलिस से जुड़े कार्यों में हैं, जबकि 24 को अन्य गतिविधियों में रखा गया है. यह आंकड़ा बताता है कि पुलिस केवल नक्सलियों को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रही, बल्कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें रोजगार और सामान्य जीवन से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है.

2026 में 22 माओवादी मारे गए, 35 गिरफ्तार

समीक्षा रिपोर्ट में नक्सल विरोधी अभियान की उपलब्धियों का आंकड़ा भी दिया गया है. 2026 में कुल 22 माओवादी मारे गए. इनमें एक CCM, एक SAC और 20 अन्य कैडर शामिल हैं. इनमें प्रयाग मांझी उर्फ विवेक (CCM), एक करोड़ रुपये इनामी सहदेव सोरेन उर्फ अनुज (CCM), एक करोड़ रुपये इनामी और पातीराम मांझी उर्फ अनल (CCM), 2.35 करोड़ रुपये इनामी के नाम प्रमुख रूप से दर्ज हैं. गिरफ्तारी के मामले में 2026 में 35 माओवादी गिरफ्तार किए गए. इनमें एक CCM, एक SAC, तीन RCM और 30 अन्य कैडर शामिल हैं.

बंगाल तक फैला था नेटवर्क, लेकिन लगातार सिकुड़ रहा प्रभाव

आईबी की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित रहे राज्यों के वरीय पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था, जिसमें सभी ने अपने-अपने राज्यों की जानकारी नक्सली को लेकर वर्तमान स्थिति का प्रजेंटेशन किया था. पूरे रिपोर्ट को देखें तो झारखंड में नक्सली गतिविधियों का पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र लगातार छोटा हुआ है.

कई बड़े इलाकों को माओवादी गतिविधियों से मुक्त किए जाने के बाद अब सीमा से सटे बंगाल के जारग्राम, पुरुलिया और दलमा क्षेत्र पर सुरक्षा एजेंसियों का विशेष ध्यान है. गुरुवार को बांकुड़ा में तीन बड़े नक्सलियों का आत्मसमर्पण इसी रणनीति की अहम कड़ी माना जा रहा है. खास तौर पर 15 लाख के इनामी RCM सचिन मार्डी उर्फ रामप्रसाद मार्डी का एके-47 के साथ सरेंडर, उसकी 10 लाख की इनामी पत्नी मीता उर्फ नैनतारा और एक लाख की इनामी गौरी उर्फ बल्लू का हथियार छोड़ना संगठन के लिए बड़ा झटका है.

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक, गांव-गांव पोस्टर अभियान के बाद जिस तरह पुलिस को सूचनाएं मिलने लगीं और उसके आधार पर सरेंडर संभव हुआ, उससे साफ है कि नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस कार्रवाई के साथ स्थानीय सूचना तंत्र भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है.

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