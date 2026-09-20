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Explainer: झारखंड में 2.5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों का कटेगा नाम, एक अक्टूबर से होगी कार्रवाई

विभागीय जानकारी के मुताबिक, राज्य में छह महीने से खाद्यान्न नहीं उठाने वाले 1 लाख 77 हजार 751 राशन कार्ड चिह्नित किए गए हैं. ऐसे कार्ड धारकों को हर माह की 21 तारीख को चिह्नित किया जाएगा और अगले महीने की पहली तारीख को स्वतः निष्क्रिय करने का निर्णय लिया गया है. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी के अनुसार, भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

राज्य में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 2.5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक अवैध पाए गए हैं. अवैध रूप से सरकारी राशन ले रहे इन कार्ड धारकों में ऐसे लोग हैं, जो नियम कानून को ठेंगा दिखाकर लाभ लेते रहे हैं. ऐसे में सरकार ने या तो उन्हें स्वत: राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है या विभाग द्वारा चिन्हित किए गए लोगों की सूची डीलर को भेजकर उनसे रिपोर्ट मांगा गया है.

सूची में वैसे कार्ड धारकों का नाम शामिल है, जो छह महीने से लेकर एक साल या उससे भी अधिक समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन नहीं लिया है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के तहत ये ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो या तो निष्क्रिय हैं, डुप्लीकेट हैं या फिर अपात्र हैं. ऐसे में राज्यभर में सभी कार्ड धारियों का व्यापक रूप से ई-केवाईसी के जरिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है.

रांची: अवैध रूप से अगर आप भी अगर सरकारी राशन उठा रहे हैं तो इसे तत्काल बंद कर लें, नहीं तो आपके विरुद्ध कारवाई हो सकती है. इतना ही नहीं आर्थिक दंड के अलावे कांड भी दर्ज हो सकता है. केंद्र सरकार के कड़े रुख पर झारखंड सरकार इन दिनों अवैध राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध कारवाई करने में जुटी है. जिसके तहत ऐसे 8 लाख 2 हजार 685 कार्ड धारियों की पहचान की गई है.

मंत्री के अनुसार, जिन लोगों का नाम काटा गया है, वह या तो सुखी संपन्न हैं या 6 महीने से अधिक समय से राशन का उठाव नहीं किया है. ऐसे में उनका नाम या तो स्वत: कट रहा है या विभाग के द्वारा चिन्हित करके उनका नाम काटा जा रहा है. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नाम कट रहा है तो गरीब का नाम भी जोड़ा जा रहा है.

ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राज्य में कुल राशन कार्ड की संख्या लगभग 60 लाख (5983918) है. सरकार द्वारा लगभग 2.64 करोड़ लोगों को राशन वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ऐसे में गरीबों को मिलने वाली राशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत विभाग तक पहुंचती थी. जिसके बाद अवैध रूप से राशन ले रहे कार्ड धारकों में खलबली मची है. इसका असर राशन दुकानों पर भी देखा जा रहा है. करीब 15 फीसदी राशन कार्ड धारक सरकारी दुकानों पर नहीं पहुंच रहे हैं. ऐसे में या तो वे लोग स्वत: सरकारी राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है या कार्रवाई के भय से राशन नहीं ले रहे हैं.

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15 प्रतिशन ग्राहकों में आई कमी- पीडीएस डीलर

सरकारी राशन दुकान विक्रेता प्रमोद कुमार राय कहते हैं कि उनके दुकान पर करीब 15 प्रतिशत ऐसे ग्राहकों की कमी हो गई है. पहले राशन तो लेते थे, लेकिन सरकार द्वारा ई-केवाईसी और छानबीन के भय से वह अब नहीं लेने आ रहे हैं. इसी तरह एक अन्य सरकारी राशन दुकानदार भगवान तिवारी कहते हैं कि कई ऐसे ग्राहक थे जो सुखी संपन्न थे और सरकारी राशन लेने दुकान पर आते थे. लेकिन सरकार के सख्ती के बाद वह अब नहीं आ रहे हैं.

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सुखी कार्ड धारक नहीं पहुंच रहे राशन दुकान: डीलर

डीलर मेनका दत्ता कहती हैं कि मेरे राशन दुकान से अधिकांश गरीब लोग ही कार्ड धारक हैं. कुछ लोग जरूर सुखी संपन्न थे जो अब कार्रवाई के भय से राशन लेने नहीं आ रहे हैं. जिसकी सूचना विभाग को दे दी गई है. राशन कार्ड धारक हीरा नायक कहते हैं कि सरकार ने जो यह कदम उठाया है, वह काफी अच्छा है. गरीबों के लिए रियायती दर पर अनाज मिलता था, लेकिन सुखी संपन्न लोग इसे अपने प्रभाव से ले लेते थे. इसके माध्यम से अब यह होगा कि गरीबों को अनाज मिलेगा.

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