'ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू' के तहत महाराष्ट्र में बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 192 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त, 3 लोग गिरफ्तार

महाराष्ट्र में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ड्रग बनाने वाली एक फैक्ट्री को धवस्त कर दिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 6:49 PM IST

नागपुर (महाराष्ट्र): डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने वर्धा जिले के करंजा घाडगे के जंगलों में एक गैर-कानूनी एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर उसे ध्वस्त कर दिया है. मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, इस बड़ी कार्रवाई के बाद से लोकल पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यह कार्रवाई 'ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू' के तहत की.

इस कार्रवाई में 192 करोड़ रुपये की कीमत का 128 किलो मेफेड्रोन जब्त किया गया. इस बारे में पूछे जाने पर गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि, वह आज वर्धा जिले का दौरा करेंगे और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

उन्होंने कहा कि, इस मामले में लोकल पुलिस की नाकामी दिख रही है. उन्होंने कहा कि, जब इतनी बड़ी फैक्टरी चल रही थी, तब भी वहां की पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और मामले की आगे की जांच चल रही है.

खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने वर्धा से करीब 75 किलोमीटर दूर करंजा (घाडगे) के एक दूरदराज के इलाके में चल रही एक फैक्ट्री पर नज़र रखी थी. इसके बाद कल फैक्ट्री पर छापा मारा गया. इस ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों को मेफेड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाली भट्टियां, बर्तन और दूसरे उपकरण मिले. साथ ही, जब्त किए गए सामान में तैयार प्रोडक्ट और इसे बनाने के लिए जरूरी केमिकल दोनों शामिल थे.

इस ऑपरेशन के दौरान, फैक्ट्री चलाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसका मुख्य मास्टरमाइंड फाइनेंसर और केमिस्ट के तौर पर काम कर रहा था. उसके साथ दो साथियों को भी गिरफ्तार किया गया. तीनों मेफेड्रोन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक्टिव रूप से शामिल थे.

उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस ऑपरेशन के साथ, DRI ने खुफिया एजेंसियों की मदद से इस साल अब तक पांच ड्रग फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है. 'ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू' को डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस चला रहा है. इसके तहत, यह विदर्भ में सबसे बड़ा ऑपरेशन है. डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि करंजा (घाडगे) तालुका के एक सुनसान जंगल वाले इलाके में मेफेड्रोन बनाया जा रहा है.

उसी के आधार पर अधिकारियों ने इस इलाके पर नजर रखना शुरू कर दिया था. पूरा इलाका बहुत घने जंगल से घिरा हुआ है. फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाए जाने की पुष्टि होने के बाद, टीम ने छापा मारा और 128 किलो मेफेड्रोन (MD) जब्त किया. इसके साथ ही 245 किलो कच्चा माल भी जब्त किया गया.

इस मामले में लोकल पुलिस की नाकामी दिख रही है. जब इतने बड़े पैमाने पर फैक्ट्री चल रही थी, तो लोकल पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है. दिलचस्प बात यह है कि गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर वर्धा जिले से हैं.

