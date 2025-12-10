ETV Bharat / bharat

'ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू' के तहत महाराष्ट्र में बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 192 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त, 3 लोग गिरफ्तार

नागपुर (महाराष्ट्र): डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने वर्धा जिले के करंजा घाडगे के जंगलों में एक गैर-कानूनी एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर उसे ध्वस्त कर दिया है. मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, इस बड़ी कार्रवाई के बाद से लोकल पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यह कार्रवाई 'ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू' के तहत की.

इस कार्रवाई में 192 करोड़ रुपये की कीमत का 128 किलो मेफेड्रोन जब्त किया गया. इस बारे में पूछे जाने पर गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि, वह आज वर्धा जिले का दौरा करेंगे और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

उन्होंने कहा कि, इस मामले में लोकल पुलिस की नाकामी दिख रही है. उन्होंने कहा कि, जब इतनी बड़ी फैक्टरी चल रही थी, तब भी वहां की पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और मामले की आगे की जांच चल रही है.

खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने वर्धा से करीब 75 किलोमीटर दूर करंजा (घाडगे) के एक दूरदराज के इलाके में चल रही एक फैक्ट्री पर नज़र रखी थी. इसके बाद कल फैक्ट्री पर छापा मारा गया. इस ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों को मेफेड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाली भट्टियां, बर्तन और दूसरे उपकरण मिले. साथ ही, जब्त किए गए सामान में तैयार प्रोडक्ट और इसे बनाने के लिए जरूरी केमिकल दोनों शामिल थे.

इस ऑपरेशन के दौरान, फैक्ट्री चलाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसका मुख्य मास्टरमाइंड फाइनेंसर और केमिस्ट के तौर पर काम कर रहा था. उसके साथ दो साथियों को भी गिरफ्तार किया गया. तीनों मेफेड्रोन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक्टिव रूप से शामिल थे.