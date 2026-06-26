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अलीगढ़ में गैंगस्टर एक्ट की बड़ी कार्रवाई: महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और अशोक पाण्डेय की संपत्ति कुर्क, बैंक खाते फ्रीज

महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और अशोक पाण्डेय की संपत्ति कुर्क. ( ETV Bharat )

अलीगढ़ : यूपी के अलीगढ़ में अपराध और माफिया गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देहलीगेट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों की चल संपत्ति और बैंक खातों में जमा धनराशि को कुर्क कर दिया. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुल 7,36,842.86 रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है. टीवीएस शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे पर तीन लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराने का केश चल रहा है. पुलिस ने दोनों सूत्रों के अलावा महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पुलिस ने दावा किया था कि महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के अभिषेक गुप्ता से संबंध थे. दोनों के बीच विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दोनों की चल संपत्ति कुर्क की गई है. पुलिस के अनुसार, कार्रवाई अशोक कुमार पाण्डेय पुत्र केशव दयाल पाण्डेय निवासी बी दास कम्पाउंड, नौरंगाबाद, थाना गांधी पार्क तथा उनकी पत्नी महामण्डलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पाण्डेय के विरुद्ध की गई. दोनों के खिलाफ पहले से गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है और उन पर विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त रहने के आरोप हैं. जब्त की गई संपत्तियों में मारुति XL6 कार (नंबर UP81CV8210) शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5.76 लाख रुपये बताई गई है.