हिमंत बिस्वा सरमा और निशिकांत दुबे के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब
मामले में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 18 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : August 31, 2026 at 8:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुस्लिमों और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 18 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
सोमवार को हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दर्ज मामले में भजनपुरा थाने की ओर से दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि ये मामला उनके क्षेत्राधिकार का नहीं है और ये वेलकम थाने के तहत आता है. इस मामले को 23 अगस्त को वेलकम थाना भेज दिया गया था. उसके बाद कोर्ट ने वेलकम थाने के एसएचओ को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हौज खास थाने ने रिपोर्ट दाखिल कर कहा है कि ये मामला मालवीय नगर थाने के क्षेत्राधिकार में आता है. उसके बाद कोर्ट ने मालवीय नगर थाने के एसएचओ को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.
याचिकाकर्ता हर्ष मांदर ने अपनी याचिका में कहा है कि हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली सरकार की ओर से मौलवियों को पैसे देने के आदेश को लेकर दिए कथित भड़काऊ भाषण का जिक्र किया गया है. याचिका में निशिकांत दुबे का पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का वक्फ कानून को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया गया है. हर्ष मांदर की याचिका में कहा गया है कि निशिकांत दुबे का ये बयान सांप्रदायिकता फैलाने वाला है.
याचिका में हिमंत बिस्वा सरमा के बारे में कहा गया है कि उनका भाषण भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है. गौरतलब है कि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का विवादों से पुराना नाता रहा है. इससे पहले भी वह अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ चुके हैं.
कौन हैं एसवाई कुरैशी
वह भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) रहे हैं. उन्होंने 10 जून, 2012 तक इस पद पर कार्य किया. वे इस पद पर आसीन होने वाले पहले मुस्लिम थे. साथ ही वह युवा मामले और खेल मंत्रालय में सचिव, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के महानिदेशक की भूमिका भी निभा चुके हैं.
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