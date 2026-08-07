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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला: दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की गई. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 31 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

याचिकाकर्ता हर्ष मांदर ने अपनी याचिका में कहा है कि हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली सरकार की ओर से मौलवियों को पैसे देने के आदेश को लेकर दिए कथित भड़काऊ भाषण का जिक्र किया गया है. याचिका में निशिकांत दुबे का पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का वक्फ कानून को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया गया है. हर्ष मांदर की याचिका में कहा गया है कि निशिकांत दुबे का ये बयान सांप्रदायिकता फैलाने वाला है. याचिका में हिमंत बिस्वा सरमा के बारे में कहा गया है कि उनका भाषण भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है. गौरतलब है कि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का विवादों से पुराना नाता रहा है. इससे पहले भी वह अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ चुके हैं.

कौन हैं एसवाई कुरैशी: वह भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) रहे हैं. उन्होंने 10 जून, 2012 तक इस पद पर कार्य किया. वे इस पद पर आसीन होने वाले पहले मुस्लिम थे. साथ ही वह युवा मामले और खेल मंत्रालय में सचिव, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के महानिदेशक की भूमिका भी निभा चुके हैं.