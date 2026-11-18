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सोनिया गांधी की नागरिकता विवाद मामला: अदालत ने पुलिस से मांगी ऐक्शन रिपोर्ट; 28 को अगली सुनवाई

सोनिया गांधी ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज 1980 में वोटर लिस्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का कथित रुप से नाम जुड़वाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करने का आदेश दिया.