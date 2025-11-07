ETV Bharat / bharat

RAU'S कोचिंग सेंटर हादसा: दिल्ली फायर सर्विस के दो अधिकारियों पर कार्रवाई, LG ने विभागीय जांच को दी मंजूरी

जानकारी के मुताबिक, दोनों अधिकारियों ने बेसमेंट का उपयोग अवैध रूप से बैठने के कमरे/लाइब्रेरी के रूप में किए जाने को नजरअंदाज कर दिया था.

RAU'S कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में कार्रवाई
RAU'S कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 6:04 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फायर सर्विस के दो वरिष्ठ अधिकारियों वेदपाल और उदयवीर सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को मंजूरी दे दी है. इन दोनों अधिकारियों को पिछले साल जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊज कोचिंग सेंटर (Rau’s Coaching Centre) की बेसमेंट लाइब्रेरी में हुई तीन छात्रों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में निलंबित किया गया था.

दुर्घटना और लापरवाही का मामला: यह घटना 27 जुलाई, 2024 को हुई थी, जब भारी बारिश के कारण राऊज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में कुछ ही मिनटों में पानी भर गया था. इस जलभराव के कारण लाइब्रेरी में फंसे तीन युवा छात्रों की मौत हो गई थी. इस मामले की जांच में जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी वेदपाल और उदयवीर सिंह को गंभीर लापरवाही का दोषी पाया था. जांच के अनुसार, इन दोनों अधिकारियों ने 01.07.2024 को कोचिंग सेंटर के परिसर का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए किया था. निरीक्षण के दौरान, उन्होंने बेसमेंट का उपयोग अवैध रूप से बैठने के कमरे/लाइब्रेरी के रूप में किए जाने को नजरअंदाज कर दिया और इसे 'गो अहेड' दे दिया.

प्रमाण पत्र जारी करने में मिलीभगत: रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों अधिकारी बेसमेंट के दुरुपयोग के तथ्य को छिपाने और लाइब्रेरी के रूप में इसके गलत इस्तेमाल के मामले को रेफर करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार पाए गए. उनकी गलत अनुशंसा के आधार पर ही, अग्निशमन विभाग (DFS) द्वारा 09.07.2024 को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया गया था.

एलजी का कड़ा रुख: जिला मजिस्ट्रेट की जांच के बाद पिछले साल ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया था. अब, एलजी ने उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है. एलजी ने निदेशालय सतर्कता को यह भी निर्देश दिया है कि तत्काल शुरू की जा रही इन विभागीय कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए.

कोचिंग सेंटर में इस दिन हुआ था हादसा: दरअसल, 27 जुलाई, 2024 की शाम दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई थी. भारी बारिश के कारण Rau’s IAS Study Circle कोचिंग के बाहर सड़क पर बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया. जमा हुए पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसने का रास्ता बना लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, पानी के दबाव से बेसमेंट का दरवाजा या गेट टूट गया, जिससे चंद मिनटों के भीतर ही बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक गंदा पानी भर गया.

अवैध रूप से किया जा रहा था इस्तेमाल: कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को अवैध रूप से लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जहाँ सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) की तैयारी करने वाले कई छात्र मौजूद थे. बेसमेंट में अचानक और तेज़ गति से पानी भरने के कारण, तीन युवा छात्र - श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन बेसमेंट में फंस गए और डूबने से उनकी मौत हो गई. अन्य छात्रों को बचाव दल (NDRF, पुलिस, अग्निशमन विभाग) द्वारा रस्सी और अन्य उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला था. जांच में यह बात सामने आई कि बेसमेंट को मूल रूप से पार्किंग या स्टोर रूम के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन इसका इस्तेमाल अवैध रूप से लाइब्रेरी के रूप में किया जा रहा था. इसके अलावा, बेसमेंट में जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी और पानी भरने पर निकास के रास्ते (जैसे बायोमेट्रिक लॉक) भी जाम हो गए थे.

