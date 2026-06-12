ऋषिकेश ट्रेन हादसे में आठ के खिलाफ चार्जशीट, रेलवे ने लोको पायलट को हटाया
रेलवे विभाग ने ट्रेन हादसे में आठ कर्मचारियों को आरोपी बनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 6:29 PM IST
मुरादाबाद: उत्तराखंड के ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर बीते 18 मई 2026 की रात 9.30 बजे उज्जैनी एक्सप्रेस के तीन कोच और इंजन हादसे के शिकार हो गए थे. घटना में कोच भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे. हालांकि, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. इस मामले में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब रेलवे ने सख्त एक्शन लिया है. ट्रेन के लोको पायलट को हादसे के बाद ही हटा दिया गया था जबकि अन्य सात के खिलाफ भी विभाग एक्शन लेने की तैयारी में है.
वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव के अनुसार, घटना के बाद रेलवे विभाग ने टीम गठित की और जांच के आदेश दिए, जिसने ऑपरेटिंग, सीएनडब्ल्यू और लोको अनुभाग के आठ कर्मचारियों को आरोपी बनाया था. शुरुआती जांच के आधार पर ही लोको पायलट को हटा दिया गया है, जबकि अन्य सात आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्यवाई लगभग तय मानी जा रही है.
आरोपी कर्मचारियों को एक महीने का समय देकर अपने बचाव में बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह भी बात सामने आई थी के हादसा लोको पायलट की गैरमौजूदगी में ट्रेन के चेन और गुटके हटने की वजह से हुई थी.
हालांकि, शुरुआती जांच में यह भी पता चला था कि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए थे. पूरी ट्रेन के संचालन को लेकर कई सवाल उठाए गए. आरोप यह भी लगाया गया कि हादसे के बाद, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ढाई घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचे. हादसे के समय ट्रेन में केवल लोको पायलट मौजूद था.
दुर्घटना के बाद पटरियों पर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद GRP के जवानों ने मोर्चा संभाला और लोगों को घटनास्थल से हटाया. तब जाकर बचाव कार्य शुरू हो सका.
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