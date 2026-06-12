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ऋषिकेश ट्रेन हादसे में आठ के खिलाफ चार्जशीट, रेलवे ने लोको पायलट को हटाया

मुरादाबाद: उत्तराखंड के ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर बीते 18 मई 2026 की रात 9.30 बजे उज्जैनी एक्सप्रेस के तीन कोच और इंजन हादसे के शिकार हो गए थे. घटना में कोच भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे. हालांकि, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. इस मामले में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब रेलवे ने सख्त एक्शन लिया है. ट्रेन के लोको पायलट को हादसे के बाद ही हटा दिया गया था जबकि अन्य सात के खिलाफ भी विभाग एक्शन लेने की तैयारी में है.

ऋषिकेश रेलवे स्टेशन (Photo Credit: ETV Bharat)

वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव के अनुसार, घटना के बाद रेलवे विभाग ने टीम गठित की और जांच के आदेश दिए, जिसने ऑपरेटिंग, सीएनडब्ल्यू और लोको अनुभाग के आठ कर्मचारियों को आरोपी बनाया था. शुरुआती जांच के आधार पर ही लोको पायलट को हटा दिया गया है, जबकि अन्य सात आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्यवाई लगभग तय मानी जा रही है.

आरोपी कर्मचारियों को एक महीने का समय देकर अपने बचाव में बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह भी बात सामने आई थी के हादसा लोको पायलट की गैरमौजूदगी में ट्रेन के चेन और गुटके हटने की वजह से हुई थी.