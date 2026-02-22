बुजुर्ग माता-पिता को रुलाया तो अब खैर नहीं! गुजरात में इन 'कलयुगी औलादों' को सबक सिखाएंगे डिप्टी कलेक्टर
गुजरात के सुरेंद्रनगर से आई यह खबर उन पत्थर दिल औलादों के लिए एक कड़ा सबक है, जो अपने जन्मदाताओं को ही भूल गए हैं.
सुरेंद्रनगर (गुजरात): मां-बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों का भविष्य सींचने में लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि ढलती उम्र में यही बच्चे उनकी लाठी बनेंगे. लेकिन जब वही 'लाठी' बोझ समझकर फेंक दी जाए, तो बुढ़ापा बोझ लगने लगता है. गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से आई यह खबर उन पत्थर दिल औलादों के लिए एक कड़ा सबक है, जो अपने जन्मदाताओं को ही भूल गए हैं. यहां के बुजुर्ग बेसहारा नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रशासन उन 'नालायकों' को सबक सिखाएगा.
डिप्टी कलेक्टर की अपील
चोटिला के डिप्टी कलेक्टर हरेश मकवाना ने उन बुजुर्गों के लिए अपने दफ्तर और दिल के दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्हें उनके बच्चों ने मझधार में छोड़ दिया है. शिकायतों का अंबार देख भावुक हुए अधिकारी ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है. अब जो बच्चे अपने बूढ़े माता-पिता को घर से निकालेंगे या उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
चलेगा कानून का डंडा
डिप्टी कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि जिन माता-पिता ने अपनी पूरी जमापूंजी बच्चों की पढ़ाई और परवरिश पर लुटा दी, उन्हें अब दो वक्त की रोटी, दवा और सम्मान के लिए तरसना नहीं पड़ेगा. उन्होंने अपील की है,-"अगर आप अपने बच्चों से परेशान हैं, तो डरे नहीं. बेझिझक मुझसे निजी तौर पर मिलें. आपको न्याय दिलाना अब हमारी जिम्मेदारी है."
क्या कहता है नियम?
प्रशासन अब मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट, 2007 की धारा 5 के तहत उन बेटों पर नकेल कसेगा जो:
- माता-पिता को घर में नहीं रखते.
- बीमारी में इलाज का खर्च नहीं उठाते.
- भोजन और कपड़ों जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरसाते हैं.
मिसाल बनेगी यह पहल
अक्सर सरकारी फाइलें आंकड़ों में उलझी रहती हैं, लेकिन सुरेंद्रनगर का यह फैसला 'इंसानियत' की नई मिसाल है. यह सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि उन कांपते हाथों को मिला वो सहारा है जो उन्हें फिर से सम्मान के साथ जीना सिखाएगा.
