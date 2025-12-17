ETV Bharat / bharat

BS-IV से पुरानी गाड़ियों पर होगी कार्रवाई, वायु प्रदूषण पर SC ने आदेश में किया बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए BS-III या उससे पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है.

Action can be taken against cars below BS-IV in Delhi-NCR SC modifies its order on Air Pollution
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, BS IV उत्सर्जन मानक से नीचे के पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने यह आदेश दिया.

बुधवार को सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हवा की गुणवत्ता पर ऐसे वाहनों के खराब असर का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत के पहले के आदेश में बदलाव की मांग की. उन्होंने BS-III तक के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश में बदलाव की मांग की, क्योंकि पुराने, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लगातार इस्तेमाल से हवा प्रदूषण बढ़ रहा था. पीठ के सामने यह तर्क दिया गया कि पुरानी गाड़ियों के उत्सर्जन मानक बहुत खराब हैं, और ये गाड़ियां प्रदूषण में काफी ज्यादा योगदान दे रही हैं.

वायु प्रदूषण मामले में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवकता अपराजिता सिंह ने इन दलीलों का विरोध नहीं किया. पीठ को बताया गया कि BS-IV 2010 में आया था, और BS-III मॉडल उससे पहले के हैं. भाटी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में बदलाव करने का फैसला किया. कोर्ट ने 12 अगस्त के अपने आदेश में यह बदलाव किया कि "BS-IV और उससे नए वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा, इस आधार पर कि वे 10 साल से ज्यादा पुराने (डीजल इंजन के मामले में) और 15 साल से ज्यादा पुराने (पेट्रोल इंजन के मामले में) हैं."

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के इलाकों में 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) ने दिल्ली-NCR में खराब वायु गुणवत्ता के लिए गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को सबसे बड़े कारणों में से एक बताया है.

इस महीने की शुरुआत में, एक हलफनामे में, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से 12 अगस्त के अपने आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की थी, जिसमें आदेश दिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई जबरदस्ती वाला कदम न उठाया जाए.

अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्टूबर 2018 के आदेश के लागू होने पर रोक लगा दी थी. इस आदेश में 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के फैसले को सही ठहराया गया था, जिसमें प्रदूषित हवा की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने की बात कही गई थी.

CAQM ने कहा कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, BS-III और उससे कम उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त, 2025 के ऑर्डर के दायरे से बाहर रखना जरूरी है, क्योंकि इन गाड़ियों से BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड की तुलना में ज्यादा प्रदूषण होता है.

आयोग ने वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों की मांग वाली एक याचिका के जवाब में एक हलफनामे में कहा कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर में हवा की खराब गुणवत्ता के सबसे बड़े कारणों में से एक है. हलफनामे में इस बात पर जोर दिया गया कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया गया.

यह भी पढ़ें- वायु प्रदूषण के कारण सख्त प्रतिबंधों का बुरा असर मजदूरों को झेलना पड़ता है: CJI सूर्यकांत

TAGGED:

ACTION AGAINST CARS BELOW BS IV
DELHI NCR AIR POLLUTION
SUPREME COURT
AIR POLLUTION IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.