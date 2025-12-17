ETV Bharat / bharat

BS-IV से पुरानी गाड़ियों पर होगी कार्रवाई, वायु प्रदूषण पर SC ने आदेश में किया बदलाव

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, BS IV उत्सर्जन मानक से नीचे के पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने यह आदेश दिया.

बुधवार को सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हवा की गुणवत्ता पर ऐसे वाहनों के खराब असर का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत के पहले के आदेश में बदलाव की मांग की. उन्होंने BS-III तक के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश में बदलाव की मांग की, क्योंकि पुराने, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लगातार इस्तेमाल से हवा प्रदूषण बढ़ रहा था. पीठ के सामने यह तर्क दिया गया कि पुरानी गाड़ियों के उत्सर्जन मानक बहुत खराब हैं, और ये गाड़ियां प्रदूषण में काफी ज्यादा योगदान दे रही हैं.

वायु प्रदूषण मामले में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवकता अपराजिता सिंह ने इन दलीलों का विरोध नहीं किया. पीठ को बताया गया कि BS-IV 2010 में आया था, और BS-III मॉडल उससे पहले के हैं. भाटी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में बदलाव करने का फैसला किया. कोर्ट ने 12 अगस्त के अपने आदेश में यह बदलाव किया कि "BS-IV और उससे नए वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा, इस आधार पर कि वे 10 साल से ज्यादा पुराने (डीजल इंजन के मामले में) और 15 साल से ज्यादा पुराने (पेट्रोल इंजन के मामले में) हैं."

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के इलाकों में 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) ने दिल्ली-NCR में खराब वायु गुणवत्ता के लिए गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को सबसे बड़े कारणों में से एक बताया है.

इस महीने की शुरुआत में, एक हलफनामे में, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से 12 अगस्त के अपने आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की थी, जिसमें आदेश दिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई जबरदस्ती वाला कदम न उठाया जाए.