जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रहा था बिहार का जफर! ATS ने मेरठ से किया गिरफ्तार
एटीएस ने मेरठ से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया, जो चंदा जुटाकर बाइनेंस से पाकिस्तान पैसे भेजता था. रिपोर्ट-अभय सिन्हा
Published : August 18, 2026 at 10:23 AM IST
पूर्णिया: यूपी ATS (आतंकवाद निरोधक दस्ता) ने 24 वर्षीय मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है. मो. जफर पूर्णिया का रहने वाला है. इसपर आरोप है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए मस्जिद के नाम पर इंडिया के अलग-अलग इलाकों से चंद्रा इकट्ठा करता था और उसे पाकिस्तान भेजने का काम करता था. जफर पिछले छह वर्षों से पाकिस्तान में स्थित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रहा था. इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश एटीएस ने दी.
"बिहार के पूर्णिया जनपद के थारा रौटा स्थित मीरगंज निवासी मोहम्मद जफर को मेरठ कोतवाली थाना क्षेत्र के मस्जिद से गिरफ्तार किया गया. एटीएस की रडार पर आने के बाद, टीम ने जफर के खिलाफ साक्ष्य जुटाने के बाद रविवार को उसकी धरपकड़ की. जफर मस्जिद के नाम पर चंदा एकत्र कर जैश-ए-मोहम्मद को भेज रहा था, ताकि भारत में जेहाद किया जा सके." -प्रेम कुमार गौतम, आइजी, उत्तर प्रदेश ATS
पुलिस ने बताया कि, जफर जैश-ए-मोहम्मद का मुजाहिद बनना चाहता था. इसी कारण से वह मसूद अजहर के साहित्य से लोगों को जेहाद के लिए उकसाता था. पूछताछ में जफर ने बताया कि उसने पढ़ाई के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के बारे में पढ़ा था, जिससे उसके अंदर जेहाद का जज्बा जागा. मौलाना मसूद अजहर के प्रभाव में आकर वह मुजाहिद बनना चाहता था.
भड़काऊ भाषण साझा करता था: बताया जा रहा है कि 2020 से मसूद अजहर से साहित्य से लोगों को उकसाने का काम कर रहा था. जफर के सोशल मीडिया विश्लेषण से यह भी पता चला कि वह जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की भड़काऊ भाषण साझा कर लोगों को हिंसात्मक जेहाद के लिए प्रेरित कर रहा था.
सोशल मीडिया को बनाया हथियार: जफर के फोन में कई पाकिस्तानी जेहादी वाट्सएप ग्रुप मिले हैं, जिनमें जिहाद और चंदे के संबंध में बातचीत की गई है. वह अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से अपना चेहरा ढककर जेहाद और खिलाफत के बारे में बयान देता था. जैश-ए-मोहम्मद के जिहादी ग्रुप से जुड़कर, जफर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया और जिहाद में मदद करने का प्रस्ताव दिया.
बाइनेंस से टेरर फंडिंग: जफर ने पाकिस्तानी खाते में पैसे भेजने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ. इसके बाद उसने बाइनेंस अकाउंट मांगा और अन्य पाकिस्तानी संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़कर, बाइनेंस की मदद से यूएसडीटी के रूप में कई बार पैसा भेजा. पूछताछ में जफर ने अपने सभी अपराध स्वीकार कर लिए हैं. उसके कब्जे से बरामद मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है.
यूपी पुलिस के अनुसार मामले में बीएनएस 18 और बीएनएस 38 के तहत कार्रवाई की जा रही है. बीएनएस 18 किसी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने की साजिश रचना और बीएनएस 38 किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से जुड़े होने या उसके क्रियाकलपों में हिस्सा लेने से संबंधित है.
परिजनों ने छोड़ा घर: जफर की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही रौटा थाना क्षेत्र के मीरगंज जफर के घर के लोग गांव छोड़े हुए हैं. गांव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अचानक जफर ने ऐसे संगठनों के लिए काम करना शुरू किया. पैसे के लालच या फिर आतंकी गतिविधि पर नजर रखने वाले युवा दहशत फैलाने के लिए इस तरह के संस्था में जुड़ने का काम करते हैं.
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