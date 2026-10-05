दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: ACP विवेक भगत को मिला ADCP का प्रभार, AAP ने साधा निशाना
एसीपी विवेक भगत 2018 बैच के DANIPS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस में SDPO के पद पर तैनात थे.
Published : October 5, 2026 at 10:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से जारी आधिकारिक आदेश के तहत DANIPS (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा) कैडर के 12 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है. इस पदोन्नति में विवेक भगत का भी नाम शामिल है, जो इन दिनों विवादों में हैं. एसीपी विवेक भगत 2018 बैच के DANIPS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस में SDPO के पद पर तैनात थे. हाल ही में एक महिला पत्रकार ने उनपर गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता व नागरिक संगठनों की तरफ से उनके खिलाफ लगातार प्राथमिकी दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है.
वहीं डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल यह दावा कर रहे हैं कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई. ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद व भ्रामक हैं. महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को ही तैनात किया गया था. उनके साथ गरिमा व नियमानुसार व्यवहार किया गया है. उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि हिरासत में लेने और रिहा करने की प्रक्रिया लागू कानून व निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत ही की गई है. पुरुष प्रदर्शनकारियों को भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित समय के भीतर छोड़ दिया गया. डीसीपी के अनुसार, इसके विपरीत किए जा रहे सभी दावे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं.
The story matters, So does how you get it! Guidelines for journalists. #DPUpdates #EthicsofJournalism https://t.co/Uu4nguCbJk— Delhi Police (@DelhiPolice) October 5, 2026
पदोन्नति की सूची में शामिल है 11 अधिकारी: उपराज्यपाल के आदेश के अनुसार, विवेक भगत के अलावा 11 अन्य सिलेक्शन ग्रेड DANIPS अधिकारियों को भी एडिशनल डीसीपी का करंट ड्यूटी चार्ज सौंपा गया है. इस सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम हैं.
- डॉ. विकास शेओकंद (2014 बैच) – अंडर पोस्टिंग से
- ए. वेंकटेश (2014 बैच) – अंडर पोस्टिंग से
- गुरुसेवक सिंह (2015 बैच) – अंडर पोस्टिंग से
- रेणू लता (2017 बैच) – ACP/SPUWAC
- विदुषी कौशिक (2018 बैच) – SDPO/सदर बाजार/नॉर्थ जिला
- मनु हिमांशु (2018 बैच) – ACP/D.E. सेल
- सकारिया मिहिर प्रविणभाई (2018 बैच) – SDPO/लाजपत नगर/साउथ-ईस्ट जिला
- गरिमा तिवारी (2018 बैच) – SDPO/तिलक नगर/वेस्ट जिला
- आशीष कुमार (2018 बैच) – ACP/स्पेशल सेल
- मनीष लाडला (2018 बैच) – ACP/क्राइम ब्रांच
- रोहित गुप्ता (2018 बैच) – ACP/सिक्योरिटी
गृह मंत्रालय व दिल्ली पुलिस के इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है. जब तक गृह मंत्रालय नियमित आधार पर एडिशनल डीसीपी के पदों को नहीं भरता, तब तक यह आदेश लागू रहेगा. इसके साथ ही अधिकारियों को इस करंट ड्यूटी चार्ज के लिए कोई अतिरिक्त वेतन या वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा.
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