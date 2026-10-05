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दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: ACP विवेक भगत को मिला ADCP का प्रभार, AAP ने साधा निशाना

ACP विवेक भगत बने ADCP ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से जारी आधिकारिक आदेश के तहत DANIPS (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा) कैडर के 12 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है. इस पदोन्नति में विवेक भगत का भी नाम शामिल है, जो इन दिनों विवादों में हैं. एसीपी विवेक भगत 2018 बैच के DANIPS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस में SDPO के पद पर तैनात थे. हाल ही में एक महिला पत्रकार ने उनपर गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता व नागरिक संगठनों की तरफ से उनके खिलाफ लगातार प्राथमिकी दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है.

वहीं डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल यह दावा कर रहे हैं कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई. ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद व भ्रामक हैं. महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को ही तैनात किया गया था. उनके साथ गरिमा व नियमानुसार व्यवहार किया गया है. उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि हिरासत में लेने और रिहा करने की प्रक्रिया लागू कानून व निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत ही की गई है. पुरुष प्रदर्शनकारियों को भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित समय के भीतर छोड़ दिया गया. डीसीपी के अनुसार, इसके विपरीत किए जा रहे सभी दावे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं.