एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजे के लिए दर-दर भटकना पड़ा, SC ने NALSA से मांगा डेटा

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद, एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : December 3, 2025 at 8:18 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें दावा किया गया है कि एसिड अटैक की शिकार महिलाओं, जिनमें ज्यादातर जवान महिलाएं थीं, को पीड़ित मुआवजा के तौर पर कम से कम 3 लाख रुपये का पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है, और प्राइवेट अस्पतालों ने भी मुफ्त गहन चिकित्सा देखभाल नहीं दी है.

जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष यह मामला आया. याचिकाकर्ता एनजीओ एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन (ASSF) की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कविता वाडिया और अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी ने केस लड़ा. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कई कोर्ट के आदेशों के बावजूद, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को पीड़ित मुआवजा के वितरण को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. बिहार सरकार की तरफ से एक वकील ने कहा कि राज्य ने पहले ही एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुआवजा दे दिया है.

पीठ को बताया गया कि आठ राज्य और पांच केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्होंने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है. याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि पहले 3 लाख रुपये तय किए गए थे, और मौजूदा हालात में, यह रकम पीड़ितों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इसमें सर्जरी भी शामिल है. याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि कुछ व्यावहारिक मानदंड होने चाहिए. पीठ ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के वकील से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे हमें वितरित किए गए मुआवजे की रकम के बारे में अनुपालन (compliance) भेजते हैं, लेकिन अलग-अलग मामलों के बारे में नहीं. पीठ ने कहा, "राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनी सेवा प्राधिकरण से जरूरी डेटा मांगकर एसिड अटैक पीड़ितों को पिछले कुछ वर्षों में मुआवजा वितरित करने के बारे में स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जाएगी."

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कई मामलों में, पीड़ितों को मुआवजे का एक हिस्सा मिला है और इस बात पर जोर दिया गया कि पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई. पीठ के सामने यह तर्क दिया गया कि प्राइवेट अस्पताल तब तक इलाज करने से मना कर रहे हैं जब तक उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया जाता.

पीठ ने कहा कि इस मामले में न्यायिक आदेश राज्य के मुख्य सचिवों के ध्यान में लाए जाने चाहिए, ताकि वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को फंड बांटने के लिए निर्देश जारी कर सकें. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों को आखिरी पेमेंट के लिए जिला निकायों को फंड भेजेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान स्वास्थ्य सचिव से यह भी कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि निजी अस्पताल इसका पालन करें और पीड़ितों को मुफ्त इलाज के लिए भर्ती करें.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में तय की है.

इस साल 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "अगर एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने में कोई चूक या देरी होती है, तो याचिकाकर्ता एनजीओ और/या एसिड अटैक पीड़ितों को संबंधित राज्य या जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या लीगल सर्विसेज कमेटी से संपर्क करने की आजादी होगी."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संबंधित राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/विधिक सेवा समिति एक चार्ट या रिकॉर्ड बनाएगी जिसमें एसिड अटैक पीड़ितों के नाम और उनके विवरण होंगे; उनकी तरफ से मुआवजे के लिए आवेदन कब दिया गया था; और असल में मुआवजा कब दिया गया, ये सब होगा.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एसिड अटैक पीड़ितों को कम से कम 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसमें से 1 लाख रुपये घटना के 15 दिनों के अंदर दिए जाने थे और दो महीने के अंदर मुआवजे की बाकी रकम दी जानी थी.

