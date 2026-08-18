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दुर्ग में महिला और बच्चों पर एसिड अटैक, कांवड़ यात्रा के दौरान युवक की खौफनाक हरकत

एसिड अटैक में जख्मी महिला और बच्चों को दुर्ग के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ACID ATTACK
दुर्ग में महिला और बच्चों पर एसिड अटैक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 3:27 PM IST

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दुर्ग: सावन का पावन महीना चल रहा है. सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त शिवजी को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं. सोमवार को नंदिनी थाना इलाके में बच्चों संग कांवड़ यात्रा पर निकली महिला के ऊपर एसिड अटैक किया गया. एसिड अटैक में महिला और उसके बच्चे झुलस गए. महिला और उसके बच्चों को दुर्ग के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एसिड अटैक करने वाला युवक बाइक से आया और एसिड फेंककर फरार हो गया.

महिला और बच्चों पर एसिड अटैक

घटना नंदिनी थाना इलाके के रवलीडीह और अरसानारा मार्ग पर हुई. महिला अपने बच्चों के साथ कांवड़ लेकर जा रही थी, तभी अज्ञात शख्स बाइक से आया और महिला पर एसिड फेंककर फरार हो गया. एसिड अटैक में महिला के बच्चे भी आ गए. पीड़ित परिवार का निजी अस्पताल में इलाज जारी है. डॉक्टरों की टीम महिला और बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. डॉक्टरों के मुताबिक महिला का चेहरा और गला एसिड अटैक से झुलस गया है, जबकि दोनों बच्चे एसिड अटैक में हल्का सा झुलसे हैं.

दुर्ग में महिला और बच्चों पर एसिड अटैक (ETV Bharat)

नंदिनी थाना पुलिस कर रही जांच

नंदिनी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस को खबर मिली की आरोपी युवक करंजा, भिलाई में है. पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने एसिड अटैक करने की बात स्वीकार की. आरोपी ने बताया कि वो महिला को पहले से जानता है और दोनों एक साथ पेंट फैक्ट्री में काम कर चुके हैं.

आरोपी की पतासाजी के लिए हमने इलाके के दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में 1 संदिग्ध युवक नजर आया जिसे हमने हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने हमले की बात स्वीकार की है. महिला और आरोपी दोनों की पहले से जान पहचान रही है: मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग ग्रामीण

घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने कहा, ''पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात मोटर साइकिल सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी. इसी बीच पुलिस को खबर मिली की जिस संदिग्ध युवक की तलाश हम कर रहे हैं वो करंजी इलाके में मौजूद है. पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उससे घटना के संबंध में पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है.''

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