दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक, पीछा करने वाले युवक ने दो साथियों के साथ मिलकर किया हमला

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. उत्तर-पश्चिम दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय छात्रा पर एसिड फेंकने की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस के मुताबिक, छात्रा पर हमला उसके परिचित युवक ने दो साथियों के साथ मिलकर की.

डीसीपी भीषम सिंह के अनुसार, घटना रविवार सुबह की है. मामले में भारत नगर पुलिस को दीप चंद बंधु अस्पताल से एक कॉल प्राप्त हुई थी. इसमें बताया गया था कि युवती को एसिड से जलने की हालत में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जिसके बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया गया.

एक्स्ट्रा कॉलेज के लिए जा रही थी पीड़िता: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह बीए की छात्रा है और कॉलेज में एक्सट्रा क्लासेज के लिए जा रही थी. तभी आरोपी अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचा और छात्रा पर एसिड फेंक दिया. छात्रा ने जैसे-तैसे अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसके हाथ बुरी तरह झुलस गए. हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. छात्रा ने पुलिस को बताया है कि मुख्य आरोपी पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा करता था. एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था.