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स्कूल से लौट रही 13 साल की छात्रा पर एसिड अटैक, हालत नाजुक… आरोपी फरार

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठ रही है.

Acid attack on a minor girl
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 10:43 PM IST

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अहिल्यानगर (महाराष्ट्र): संगमनेर तालुका के एक गांव में एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है. एक अज्ञात हमलावर ने 13 साल की स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक कर दिया. फिलहाल आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही है. इस घटना से पूरे इलाके में गुस्से और डर का माहौल बन गया है.

जानकारी के मुताबिक, यह हमला गांव के बाहरी इलाके में खुले खेत के पास मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच हुआ. उस समय बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, तभी अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर तेजाब फेंक दिया. हमले में बच्ची बुरी तरह झुलस गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के तुरंत बाद उसे लोन स्थित प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. संगमनेर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. डिप्टी एसपी डॉ. कुनाल सोनवणे, लोकल क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण सालुंखे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.

इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. हर तरफ से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है. यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष डॉ. जयश्री थोरात ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि स्कूल से लौट रही एक मासूम बच्ची पर एसिड अटैक करना बेहद निंदनीय और दुखद है. उन्होंने सरकार से महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की.

डॉ. थोरात अस्पताल पहुंचीं और पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने बताया कि बच्ची के पिता का पहले ही निधन हो चुका है और उसकी मां बेहद गरीब है. बच्ची अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी. उन्होंने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध में राजनीति, जाति और धर्म से ऊपर उठकर आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा दी जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि आरोपी की तलाश में प्रशासन का सहयोग करें.

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