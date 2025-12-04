ETV Bharat / bharat

एसिड अटैक मामले पर सुप्रीम कोर्ट : CJI ने कहा-पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी सिस्टम का मजाक

नई दिल्ली : भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि यह सिस्टम का मजाक है. जब उन्हें बताया गया कि 2009 के एसिड अटैक केस का ट्रायल पेंडिंग है. उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि ऐसे भी मामले हैं जहां महिलाओं को एसिड पीने के लिए मजबूर किया गया. सीजेआई ने ऐसे मामलों में रोजाना ट्रायल का समर्थन किया और महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों पर दुख जताते हुए कहा कि किसी भी कोर्ट को उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक को बेंच के सामने अपनी बात रखने की इजाजत दी. सीजेआई ने कहा, “अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है. कृपया कहें. आप इतनी दूर से आए हैं, हम आपको सुनना चाहेंगे.” याचिकाकर्ता, जिसने पीआईएल दायर की है, ने न्याय पाने के अपने बुरे अनुभव के बारे में बताते हुए कहा कि 2009 में उस पर एसिड से हमला हुआ था और 2013 तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं जगी. सीजेआई ने पूछा, क्या आप पर हमला करने वालों को सजा मिली? महिला ने 'नहीं' में जवाब दिया और कहा कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और यह फाइनल आर्गुमेंट के स्टेज पर है. बेंच को बताया गया कि ट्रायल हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है. सीजेआई ने याचिकाकर्ता से इस मामले में एक आवेदन फाइल करने को कहा और कहा, “2009 का ट्रायल अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है?” याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि मामला शीर्ष अदालत में भी पहुंच गया है. बेंच ने कहा कि इस मामले में हर दिन ट्रायल होना चाहिए, और अगर राष्ट्रीय राजधानी इन चुनौतियों का जवाब नहीं दे सकती, तो देश में कौन देगा. सीजेआई ने इस मामले में ज्यूडिशियल सिस्टम के रिस्पॉन्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की. याचिकाकर्ता ने याद दिलाया कि एक ज्यूडिशियल ऑफिसर डॉ. परमिंदर कौर, जो अभी हरियाणा में पोस्टेड हैं, ने उनका केस फिर से खोलने में मदद की, और तब से वह अपना केस लड़ रही हैं. महिला ने कहा कि वह न केवल अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही है, बल्कि अन्य एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए भी काम कर रही हैं और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.