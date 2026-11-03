आठ साल में 1557 तेजाबी हमले; पश्चिम बंगाल-यूपी में सबसे ज्यादा केस, गाइडलाइन के बावजूद क्यों बढ़ रहे मामले?
Shaheen Malik PIL Supreme Court : ब्रिटेन-बांग्लादेश में भी एसिड अटैक, भारत में कड़े कानूनों के बावजूद हर दूसरे दिन झुलस रही एक जिंदगी.
Published : November 3, 2026 at 4:40 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : India Acid Survivors : अपने देश में तेजाब बेचने के लिए सख्त गाइडलाइन लागू है. इसके बावजूद तेजाबी हमले थम नहीं रहे हैं. हर दूसरे दिन एक जिंदगी एसिड अटैक से झुलस रही है. पिछले 8 साल में देशभर में कुल करीब 1557 तेजाबी हमले हुए. पश्चिम बंगाल और यूपी में इस तरह के केस सबसे ज्यादा देखने को मिले. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में एसिड अटैक के मामलों पर चिंता जाहिर की.
साल 2025 में देशभर में कुल 106 एसिड अटैक की घटनाएं हुईं. हालांकि इस दौरान नागालैंड, अरुणाचल और सिक्किम जैसे राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलीं. देश-दुनिया में समय-समय पर तेजाबी हमलों पर बहस होती रही है. संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एसिड अटैक को महिलाओं के खिलाफ सबसे क्रूर हथियार मानती हैं.
भारत की लक्ष्मी अग्रवाल, नेपाल की मुस्कान खातून, ब्रिटेन की केटी पाइपर और पाकिस्तान की फाखरा युनुस जैसी एसिड अटैक पीड़िताओं की दर्दभरी कहानियां आज भी लोगों को झकझोरती हैं. अब हाल ही में एसिड अटैक पीड़िता शाहीन मलिक की ओर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें पीठ की टिप्पणियों के बाद फिर से इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं.
8 साल में देश के 2 राज्यों में ज्यादा हमले : राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से साल 2018 से लेकर 2025 तक के देशभर के तेजाबी हमलों के आंकड़े साझा किए गए थे. इसके अनुसार इन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 376 मामले सामने आए. इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं 8 वर्षों के दौरान 240 मामले सामने आए. यानी एसिड अटैक की घटनाओं के मामले में यूपी देशभर में दूसरे स्थान पर रहा. सभी राज्यों का मिलाकर कुल 1557 मामले सामने आए.
एमपी-गुजरात-राजस्थान में भी ज्यादा घटनाएं : सरकार के डेटा के मुताबिक एमपी-गुजरात-राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में भी साल 2018 से लेकर 2025 तक एसिड अटैक की कई घटनाएं देखने को मिलीं. इन 8 सालों के दौरान एमपी में 80, गुजरात और राजस्थान में 76-76, महाराष्ट्र में 74, ओडिशा में 72, केरलम में 70, हरियाणा में 61 और बिहार में एसिड अटैक की 56 घटनाएं हुईं.
तेजाब के हमलों से ये राज्य पूरी तरह सुरक्षित : राज्यसभा में दाखिल लिखित जवाब के मुताबिक देश के कई राज्य ऐसे भी रहे जहां साल 2018 से लेकर 2025 तक लड़कियों-महिलाओं पर तेजाब फेंकने की एक भी घटनाएं नहीं दर्ज की गईं. इनमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, पुड्डुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार शामिल हैं. यानी ये राज्य आठ सालों में तेजाबी हमलों से सुरक्षित रहे.
तीन राज्यों की लड़कियों पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक : पिछले 8 साल यानी वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक देश के पश्चिम बंगाल, यूपी और मध्य प्रदेश की लड़कियों पर सबसे ज्यादा तेजाब फेंके गए. ये वो घटनाएं हैं जो थानों में दर्ज हैं. इन वर्षों में पश्चिम बंगाल में 31 से लेकर 50 तक एसिड अटैक के मामले सामने आए. उत्तर प्रदेश में इन्हीं वर्षों के दौरान 25 से लेकर 40 तक जबकि मध्य प्रदेश में 6 लेकर इस तरह के 13 मामले सामने आए.
असम-केरलम जैसे राज्यों में एसिड अटैक के सबसे कम केस : राज्यसभा में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में देश के कई राज्य ऐसे रहे जहां कि लड़कियों पर एसिड अटैक के सबसे कम मामले सामने आए. केरलम, असम., उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में केवल एक-एक मामले ही सामने आए. इसी तरह तमिलनाडु. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में केवल 2-2 केस ही आए. वहीं इस एक वर्ष में पश्चिम बंगाल में 31 जबकि यूपी में कुल 25 घटनाएं दर्ज की गईं. कुल मिलाकर साल 2025 में 106 मामले सामने आए.
भारत में एसिड अटैक के खिलाफ कौन से कानून? : गृह और न्याय मंत्रालय के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एसिड अटैक को अब BNS के सेक्शन 124 के तहत एक खास और गंभीर अपराध माना जाता है. इस कानून के तहत दोषी को कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है. इसे उम्रकैद में भी बदला जा सकता है.पीड़ित के मेडिकल खर्च को पूरा करने के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है, तेजाब फेंकने की कोशिश करने पर भी 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है.
पीड़ितों को किस तरह की मिलती है मदद? : BNS के सेक्शन 124 के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में तेजाब पीड़ितों का प्राथमिक से लेकर पूरा इलाज मुफ्त में किए जाने का प्रावधान है. मना करने पर अस्पताल प्रबंधन या अन्य पर मुकदमा दर्ज हो सकता है. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) की ओर से पीड़ितों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता मुहैया कराई जाती है.
पीड़ित को 2 महीने में मिलते हैं 3 लाख रुपये : लक्ष्मी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक 2 महीने के अंदर सरकार को कम से कम 3 लाख रुपये पीड़ित या उसके परिवार को देने होते हैं. इनमें से एक लाख रुपये 15 दिन के अंदर जबकि बाकी के 2 लाख 2 महीने के अंदर देने होते हैं. यह रकम आपातकालीन मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा पीड़िता को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने और दवाओं के खर्च के लिए दिया जाता है.
कम उम्र वालों को तेजाब बेचना गैरकानूनी : मॉडल पॉइजन पजेशन एंड सेल रूल्स 2013 के तहत तेजाब बेचने और खरीदने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं. इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के लोगों को तेजाब नहीं बेचा जा सकता है. ग्राहक को एसिड खरीदने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना होता है. दुकानदार को रजिस्टर में एसिड खरीदने वाले का नाम, पता, फोन नंबर, एसिड की मात्रा लिखना होता है.
75% तेजाबी हमलों का कारण बिगड़े रिश्ते : साल 2024 में एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल (ASTI) की एक रिपोर्ट में भारत में महिलाओं पर होने वाले एसिड हमलों का विश्लेषण किया गया. इसमें बताया गया कि लड़कियों-महिलाओं पर होने वाले करीब एसिड अटैक के 75% मामलों का असल कारण पारिवारिक या निजी रिश्तों का विवाद होता है. इनमें घरेलू हिंसा, दहेज का झगड़ा और बेवफाई का शक आदि शामिल हैं. लोगों तक एसिड की आसान पहुंच भी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है.
सुप्रीम कोर्ट में किस याचिका पर हुई सुनवाई? : दिल्ली की रहने वाली शाहीन मलिक पर साल 2009 में हरियाणा में तेजाब फेंक दिया गया था. इसके बाद से वह दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता के रूप में पीड़ितों की आवाज बुलंद कर रहीं हैं. साल 2016 के कानून के मुताबिक तेजाब फेंकने के कारण बाहरी शारीरिक निशान या विकृति के आधार पर पीड़ितों को दिव्यांग कैटेगरी में रखा जाता है. जबकि कई मामलों में जबरन तेजाब पिलाने से अंदरुनी अंगों को काफी नुकसान पहुंचता है, ऐसे लोगों को दिव्यांग कैटेगरी से बाहर रख दिया जाता है. शाहीन ने इस कानून में बदलाव समेत अन्य पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है.
'केवल सर्कुलर जारी करने से काम नहीं चलेगा' : पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन मलिक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि तेजाब बिक्री के मामलों में केवल सर्कुलर जारी करने से काम नहीं चलेगा. केंद्र सरकार को दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करना होगा. दिशा-निर्देशों के बावजूद एसिड अटैक की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं. यानी लोग नियम की खामियों का फायदा उठा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गाइडलाइंस पर फिर से विचार करें : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पिछले कुछ सालों में एसिड अटैक की घटनाओं के संबंध में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स डेटा की जांच करने को कहा है. इसके अलावा सुझाव दिया कि एसिड अटैक के मामलों में दोषी को ज्यादा सजा देने, सबूतों की जिम्मेदारी को कम करने के लिए केंद्र सरकार को कानूनी दखल देना जरूरी है. पीड़ित को मुआवजा देने के लिए आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली जाए.
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