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आठ साल में 1557 तेजाबी हमले; पश्चिम बंगाल-यूपी में सबसे ज्यादा केस, गाइडलाइन के बावजूद क्यों बढ़ रहे मामले?

तेजाब की बिक्री पर गाइडलाइन के बावजूद नहीं रुक रहे एसिड अटैक. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : India Acid Survivors : अपने देश में तेजाब बेचने के लिए सख्त गाइडलाइन लागू है. इसके बावजूद तेजाबी हमले थम नहीं रहे हैं. हर दूसरे दिन एक जिंदगी एसिड अटैक से झुलस रही है. पिछले 8 साल में देशभर में कुल करीब 1557 तेजाबी हमले हुए. पश्चिम बंगाल और यूपी में इस तरह के केस सबसे ज्यादा देखने को मिले. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में एसिड अटैक के मामलों पर चिंता जाहिर की.

साल 2025 में देशभर में कुल 106 एसिड अटैक की घटनाएं हुईं. हालांकि इस दौरान नागालैंड, अरुणाचल और सिक्किम जैसे राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलीं. देश-दुनिया में समय-समय पर तेजाबी हमलों पर बहस होती रही है. संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एसिड अटैक को महिलाओं के खिलाफ सबसे क्रूर हथियार मानती हैं.