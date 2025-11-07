ETV Bharat / bharat

लोक वाद्य यंत्रों के संग्राहक रिखी क्षत्रिय , 45 साल की मेहनत से बनाया 'कुहूकी', पुरातन लोक संगीत की जड़ सहेजना है लक्ष्य

भिलाई के लोक कलाकार रिखी क्षत्रिय को दाऊ मंदराजी सम्मान मिला है.रिखी क्षत्रिय दुर्लभ वाद्य यंत्रों के संग्रह के लिए मशहूर हैं.

रिखी क्षत्रिय की 45 वर्षों की खोजयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 7, 2025 at 9:13 PM IST

8 Min Read
अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में भिलाई के प्रसिद्ध लोक कलाकार और लोक वाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय को लोक रंगमंच और लोक शिल्प के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. रिखी पिछले 45 वर्षों से लगातार लोक वाद्ययंत्रों और लोक संस्कृति के संरक्षण में लगे हैं. उन्होंने देश भर से 200 से अधिक दुर्लभ पारंपरिक लोक वाद्ययंत्रों का संग्रह किया है, जिन्हें उन्होंने भिलाई स्थित अपने निजी संग्रहालय में संरक्षित किया है.

25वें अलंकरण समारोह में सम्मान : छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में 41 विशिष्टजनों को सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिया. इन पुरस्कारों में भिलाई के लोक कलाकार एवं लोकवाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय को भी दाउ मंदरा जी सम्मान मिला. रिखी क्षत्रिय को ये सम्मान लोकनाट्य और लोकशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है.

लोक वाद्य यंत्रों के संरक्षक रिखी क्षत्रिय (ETV BHARAT)

22 साल बाद सपना साकार : रिखी क्षत्रिय ने सम्मान प्राप्त करने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके जीवन का सबसे गर्वपूर्ण क्षण है. उन्होंने बताया कि वे पिछले 22 साल से इस सम्मान के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे. आखिरकार 23वें साल में उनका सपना साकार हुआ. रिखी क्षत्रिय ने कहा कि ये सम्मान ना केवल उनके लिए, बल्कि पूरे लोक संस्कृति परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

भोगुल ढोल बजाते हुए रिखी क्षत्रिय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घर पर बनाया निजी संग्रहालय 'कुहूकी' : रिखी क्षत्रिय पिछले 45 साल से लोकवाद्य और लोकसंस्कृति के संरक्षण में निरंतर जुटे हैं.उन्होंने देशभर से 211 से अधिक दुर्लभ पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों को संग्रहित किया है. जिन्हें उन्होंने भिलाई के मरोदा सेक्टर स्थित अपने निजी संग्रहालय ‘कुहूकी’ में सहेजा है.रिखी क्षत्रिय इन पारंपरिक वाद्यों से पक्षियों और जानवरों की आवाजें निकालने में भी माहिर हैं.

पुरातन वाद्ययंत्रों को बचाने का उठाया बीड़ा : पहले ये वाद्य आदिवासी समुदाय संचार और शिकार के दौरान उपयोग में लाते थे. लेकिन आधुनिकता के दौर में ये वाद्य धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे थे. ऐसे में रिखी क्षत्रिय ने इनकी पहचान को बचाने का बीड़ा उठाया. रिखी ने अपनी अधिकांश आय लोकवाद्य संरक्षण और लोकनाट्य परंपरा के प्रचार-प्रसार में लगा दी. उनके संग्रहालय में अब देशभर से आने वाले कला प्रेमी और विद्यार्थी लोक संस्कृति की इस अनमोल धरोहर को देखने पहुंचते हैं.

आदिवासी वाद्य यंत्रों को बजाना सिखाते रिखी क्षत्रिय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेरे लिए ये सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि प्रेरणा का क्षण है. वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इन वाद्यों की आवाज पहचानें और हमारी लोक धरोहर जीवित रहे. पिछले 22 वर्षों से इस सम्मान के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे,लेकिन अब ये प्रयास सफल हुआ है-रिखी क्षत्रिय, लोक वाद्य संग्राहक

कैसे वाद्य यंत्रों में आई रुचि : रिखी क्षत्रिय ने बताया कि उन्होंने सिर्फ वाद्यों को खोजा ही नहीं बल्कि इन्हें बजाना और बनाना भी सीखा. आज से 60 साल पहले मेरे पिताजी एक भजन मंडली चलाते थे. उस समय रेडियो का भी जमाना नहीं था. मेरे पिताजी भजन मंडली के मुखिया थे. इसके चलते मेरे घर में ही बजाने वाले यंत्र रखे रहता था. खिलौने छोड़कर मैं इन यंत्रों से खेलता था. इस तरह से मेरी रुचि वाद्य यंत्रों की तरफ बढ़ती गई, वहीं से लगाव शुरू हुआ.

आदिवासियों के वाद्य यंत्रों का संग्रह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिलाओं को ही धनकुल बजाने की अनुमति : रिखी क्षत्रिय ने बताया कि वाद्य यंत्र धनकुल का इस्तेमाल सिर्फ देव अनुष्ठान के समय ही होता है.इसे केवल महिलाएं बजाती हैं. इस वाद्य यंत्र को पुरुषों को बजाना वर्जित है. आदिवासी आदिम काल से शिव, पार्वती, राम, सीता, ब्रह्मा, सरस्वती, नदी, सूर्य, चंद्र और पर्वत समेत कई देवी-देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं.वे लोग हर साल शिव-पार्वती के विवाह की पूजा करते हैं. इसे हरितालिका व्रत कहा जाता है.

सात अलग-अलग चीजों से मिलकर बना है धनकुल : रिखी क्षत्रिय ने बताया कि आदिवासी जगार उत्सव भी मनाते हैं, जिसमें सभी आदिवासी महिलाएं एक-दूसरे को शिव-पार्वती विवाह की कथा सुनाती हैं. उस समय धनकुल वाद्य यंत्र बजाती हैं. धनकुल वाद्य यंत्र 7 अलग-अलग चीजों से मिलकर बना है. इसमें धनुष, सूपा, मटका, गिरी, माची और चीरनताड़ी की जरूरत होती है. इन सभी को मिलाकर ही यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है.इसकी आवाज काफी मनोरम, मन को शांति और सुकून देने वाली होती है.

कुहूकी संग्रहालय में रखे वाद्य यंत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या होता है कुहूकी : रिखी क्षत्रिय ने अपने संग्रहालय का नाम भी काफी अनोखा रखा है.जिसे लोग कुहकी नाम से जानते हैं.छत्तीसगढ़ में जंगल के अंदर लोग एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए कुहूकी का इस्तेमाल करते थे. कुहूकी के सहारे एक तरफ से दूसरी ओर संवाद भेजा जाता था. लेकिन कुहूकी के इस्तेमाल से आदिवासियों की आबादी जंगल के अंदर कम होती गई.क्योंकि पूर्वजों का कहना था कि कुहूकी आवाज निकालने पर जंगल के अंदर मौजूद शेर को भी पता चल जाता था कि उसका शिकार कहां पर है. इसलिए शेर भी कुहूकी के कारण लोगों का शिकार करने लगा.इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुहूकी वाद्य यंत्र को बनाया.फिर पुराने जमाने में लोग मुंह से नहीं बल्कि वाद्य यंत्र से आवाज निकालते थे. जिससे लोग शेर का शिकार बनने से बंद हो गए. इस तरह से कुहूकी वाद्य यंत्र के कारण आदिवासियों की जान शेर से बची.

कला का प्रदर्शन करते रिखी क्षत्रिय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तुतरी से तीतर का शिकार : आपको बता दें कि रिखी क्षत्रिय के खजाने में एक से बढ़कर एक वाद्ययंत्र हैं.जिसमें तुतरी और भोगुल ढोल भी हैं. तुतरी का इस्तेमाल आदिवासी लोग तीतर को पकड़ने के लिए करते थे. क्योंकि इसे बजाने पर तीतर की आवाज निकलती थी. तीतर को लगता था कि उनके बीच का कोई साथ उन्हें पुकार रहा है. इसलिए वो एक लाइन में उस आवाज का पीछा करते थे. जैसे ही तीतर आदिवासियों के करीब आते उन्हें जाल लगाकर पकड़ लेते थे. रिखी क्षत्रिय ने तुतरी को बजाकर भी बताया कि कैसे इसकी आवाज का इस्तेमाल पुराने जमाने में शिकार के इस्तेमाल के लिए होता था.

विश्व का सबसे बड़ा ढोल भोगुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भोगुल ढोल भी है बड़ा शानदार : इसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा ढोल भोगुल भी रिखी क्षत्रिय के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है.इस ढोल को रिखी क्षत्रिय ने बीजापुर के सुदूर इलाके में जाकर लाया था. इस ढोल को बजाने और एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरुरत होती है.भोगुल ढोल के बारे में रिखी क्षत्रिय बताते हैं कि इसे सबसे बड़ा और अनोखा ढोल माना जाता है.इस ढोल को बजाने के लिए दो से ज्यादा लोगों की जरुरत होती है.विश्व में ऐसा कोई भी ढोल नहीं है जिसे बजाने के लिए दो व्यक्तियों की जरुरत हो.लेकिन भोगुल को बजाने के लिए दो से ज्यादा लोग लगते हैं.यही नहीं भोगुल ढोल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए भी कई आदमियों की जरुरत होती है.

रिखी क्षत्रिय के संग्रहालय में हर किस्म के वाद्य यंत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुस्तक में समेटा जीवन का संघर्ष : छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को संजोने वाले प्रख्यात लोकवाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय की 45 वर्षों की मेहनत अब पुस्तक के रूप में सामने आई है. वर्षों से आदिवासी अंचलों में घूम-घूमकर दुर्लभ लोकवाद्यों का संग्रह करने वाले रिखी क्षत्रिय और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा क्षत्रिय की यह खोजयात्रा अब 'छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य' नामक पुस्तक के रूप में शोधार्थियों और पाठकों के लिए सुलभ होगी.

आदिवासी वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विलुप्त हो चुके वाद्ययंत्रों को बचाने में लगाया जीवन : रिखी क्षत्रिय बीएसपी से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने अपना जीवन दुर्लभ वाद्य यंत्रों के अस्तित्व को बचाने में लगाया है. रिखी क्षत्रिय के इस योगदान की सराहना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक कर चुके हैं. रिखी क्षत्रिय ने बताया कि उनका लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों से परिचित कराना और लोक संगीत की जड़ों को मजबूत करना है.

सीएम विष्णुदेव साय के साथ रिखी क्षत्रिय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिखी क्षत्रिय ने 45 साल में 211 लोकवाद्य यंत्रों की खोज की है.ये वाद्य यंत्र ने उनके निजी संग्रहालय में शोभा बढ़ा रहे हैं. रिखी क्षत्रिय का मानना है कि आने वाली पीढ़ी यदि अपने पुरातन वाद्य यंत्रों से रुबरु होगी तो इसका ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा. उनकी इसी सोच और मेहनत ने आज विलुप्त हो रही कला, साज और वाद्य यंत्रों की गरिमा बचाने का काम किया है.

रिखी क्षत्रिय के बनाए हुए वाद्य यंत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

