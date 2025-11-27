ETV Bharat / bharat

कांग्रेस के पूर्व नेता ने खोले कई राज, सीएम धामी को लेकर किया बड़ा खुलासा, पढ़ें पूरी खबर

आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज देहरादून में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, तभी उन्होंने ये बयान दिया.

ACHARYA PRAMOD KRISHNAM
कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 27, 2025 at 3:50 PM IST

देहरादून: कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज ने कांग्रेस को लेकर एक चौकाने वाला बयान दिया है. प्रमोद कृष्णम महाराज का आरोप है कि कांग्रेस में जिम्मेदार पद पर रहते हुए जब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ बयानबाजी करने से इंकार कर दिया तो कांग्रेस के कई बड़े नेता उनसे नाराज हो गए थे.

प्रमोद कृष्णम महाराज का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से उन पर दबाव था कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कुछ कहें, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को साफ इंकार कर दिया.

देहरादून में आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज ने दिया बड़ा बयान. (ETV Bharat)

प्रमोद कृष्णम महाराज बयान:

मैं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता हूं कि वो विरोध दल या पार्टी के है. मैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अनर्गल बयान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं साधु के खिलाफ बयान नहीं दे सकता. शायद मेरे उसे बयान को पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट ने पढ़ा और देखा भी था.
-प्रमोद कृष्णम महाराज, कल्कि धाम पीठाधीश्वर-

प्रमोद कृष्णम महाराज का कहना है कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस में रहते हुए साधु कहने पर दिल्ली ने नाराजगी जाहिर की थी. उन्हें दिल्ली से कहा गया था कि खेद प्रकट करते हुए उस बयान का खंडन कर दीजिए. प्रमोद कृष्णम महाराज ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साधु कैसे कह दिया, इस बारे में कांग्रेस ने उनसे पूछा. तब उन्होंने कहा कि जो सत्य को सरलता से सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार करता हो वो साधु है.

साधु होना पोशाक का विषय नहीं है. साधु होना तिलक लगाने का विषय नहीं है. साधु होने शास्त्र को कंठस्थ करने का विषय नहीं है. शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान किसी क्रिया, कृत, अनुष्ठान और विधि-विधान का मोहताज नहीं है, ऐसे में जो सत्य को सरलता, सुगमता, सहजता और सादगी के साथ-साथ सहर्ष स्वीकार कर ले वो साधु है.
-प्रमोद कृष्णम महाराज, कल्कि धाम पीठाधीश्वर-

पत्रकारों से बोले-

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चरित्र एकदम साफ था, उनका दामन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए.
-प्रमोद कृष्णम महाराज, कल्कि धाम पीठाधीश्वर-

दरअसल, प्रमोद कृष्णम महाराज आज गुरुवार 27 नवंबर को देहरादून पहुंचे थे. यहां उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखित पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम हिस्सा लिया. इस दौरान मंच से बोलते हुए प्रमोद कृष्णम महाराज बड़ा बयान दिया.

जानिए कौन है प्रमोद कृष्णम महाराज: प्रमोद कृष्णम महाराज कांग्रेस के सांसद भी रहे है. साथ ही कांग्रेस संगठन में भी वो कई जिम्मेदार पदों पर रहे. बीते साल 2024 में कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम महाराज को पार्टी से छह साल के निष्कासित किया था. प्रमोद कृष्णम महाराज करीब 40 सालों तक कांग्रेस में रहे.

