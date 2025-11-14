ETV Bharat / bharat

आयुर्वेद क्षेत्र में सरकार को बहुत कुछ करना बाकी, जड़ी बूटियों से लौट सकती है समृद्धि-आचार्य बालकृष्ण

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड सरकार, राज्य को आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है. ताकि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के जरिए लोगों को निरोगी और उनके जीवन को संतुलित बनाए जा सकें. हालांकि, इस दिशा में सरकार काम तो कर रही है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में मौजूद जड़ी-बूटियों के भंडार का बेहतर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाई है. वहीं, पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने बड़ी मात्रा में लोकल जड़ी- बूटियों को खरीदने की बात कही है. कहा कि जड़ी- बूटियों के जरिए ही पहाड़ की समृद्धि को लौटाया जा सकता है.

स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कही ये बात : उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जड़ी-बूटियों को लेकर बड़ा बयान दिया था. जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि देश-विदेश से लोग स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड आते हैं और यहां की जड़ी-बूटियों और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पीएम मोदी ने कहा कि 25 सालों में उत्तराखंड ने सुगंधित पौधों, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों, योग और स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर काम किया है. लेकिन उत्तराखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों का एक संपूर्ण पैकेज होना चाहिए जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा.

जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत: उत्तराखंड में जड़ी-बूटियों के उत्पादन, संरक्षण और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए तमाम पहल कर रही है. जिसमें जड़ी-बूटी ग्राम योजना और सुगंध क्रांति नीति शामिल हैं. जिसके तहत जड़ी-बूटियों के जरिए किसानों की आय को बढ़ाना और लुप्त होती जड़ी-बूटियों के प्रजातियों का संरक्षण करना शामिल है. प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 186 गांवों को चिन्हित किया गया है. जिनमें से हर एक गांव में एक ही तरह के जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से ग्रामीणों को जड़ी-बूटी के पौधे भी दिए गए हैं. जिससे इन गांवों की पहचान उनकी जड़ी- बूटियों के नाम से होगी.