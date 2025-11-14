Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

आयुर्वेद क्षेत्र में सरकार को बहुत कुछ करना बाकी, जड़ी बूटियों से लौट सकती है समृद्धि-आचार्य बालकृष्ण

धामी सरकार उत्तराखंड को आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का हब बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

Acharya Balkrishna
पतंजलि सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 14, 2025 at 7:13 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड सरकार, राज्य को आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है. ताकि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के जरिए लोगों को निरोगी और उनके जीवन को संतुलित बनाए जा सकें. हालांकि, इस दिशा में सरकार काम तो कर रही है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में मौजूद जड़ी-बूटियों के भंडार का बेहतर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाई है. वहीं, पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने बड़ी मात्रा में लोकल जड़ी- बूटियों को खरीदने की बात कही है. कहा कि जड़ी- बूटियों के जरिए ही पहाड़ की समृद्धि को लौटाया जा सकता है.

स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कही ये बात : उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जड़ी-बूटियों को लेकर बड़ा बयान दिया था. जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि देश-विदेश से लोग स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड आते हैं और यहां की जड़ी-बूटियों और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पीएम मोदी ने कहा कि 25 सालों में उत्तराखंड ने सुगंधित पौधों, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों, योग और स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर काम किया है. लेकिन उत्तराखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों का एक संपूर्ण पैकेज होना चाहिए जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा.

जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत: उत्तराखंड में जड़ी-बूटियों के उत्पादन, संरक्षण और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए तमाम पहल कर रही है. जिसमें जड़ी-बूटी ग्राम योजना और सुगंध क्रांति नीति शामिल हैं. जिसके तहत जड़ी-बूटियों के जरिए किसानों की आय को बढ़ाना और लुप्त होती जड़ी-बूटियों के प्रजातियों का संरक्षण करना शामिल है. प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 186 गांवों को चिन्हित किया गया है. जिनमें से हर एक गांव में एक ही तरह के जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से ग्रामीणों को जड़ी-बूटी के पौधे भी दिए गए हैं. जिससे इन गांवों की पहचान उनकी जड़ी- बूटियों के नाम से होगी.

आचार्य बालकृष्ण ने क्या कहा: वहीं, पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि प्रकृति ने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है लेकिन उसे समर्थ का प्रयोग करने में बहुत काम बाकी है. हालांकि, पतंजलि सिर्फ जड़ी- बूटियों का दोहन करने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि उनके संरक्षण पर भी काम कर रहा है. हालांकि, सरकार की नीतियां जड़ी- बूटियों का दोहन और उनके संरक्षण के लिए अनुकूल तो है, लेकिन उसके लिए सरकार को खुद भी प्रयास करने होंगे. क्योंकि सरकार के प्रयास करने पर बाकी लोग भी साथ देंगे. साथ कहा कि जड़ी- बूटियों के जरिए ही पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन, विस्थापन और समृद्धि को लौटा सकते हैं. उत्तराखंड राज्य की जैव विविधता एक विशेषता है, जिसका लाभ लेना चाहिए. जिसे ना केवल देश की समृद्धि बल्कि लोगों का स्वास्थ्य भी सुंदर बनेगा.

जड़ी-बूटियों का दोहन और संरक्षण जरूरी: उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जड़ी-बूटियों के दोहन और संरक्षण के लिए सबसे जरूरी है कि आसानी से लोगों को बीज और पौधे उपलब्ध कराया जाए. साथ ही उनको बेहतर ट्रेनिंग दिए जाए. जिससे चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी. हालांकि, वह पूरे देश से जड़ी बूटियां खरीदते हैं, ऐसे में वो चाहेंगे की सबसे पहले उनको लोकल जड़ी बूटियां उनको मिले. किसान जड़ी बूटियों को कम मात्रा में उगाते हैं, जिसके चलते वो किसानों से उन जड़ी- बूटियों को नहीं खरीद पाते हैं. क्योंकि उन्हें अधिक मात्रा में इसकी जरूरत होती है. लेकिन अगर प्रदेश में बृहद स्तर पर जड़ी- बूटियों का उत्पादन किया जाता है तो वो मार्केट रेट पर जड़ी बूटियां खरीदने के लिए तैयार हैं.

पढ़ें:

TAGGED:

आयुर्वेद दवाओं का उपयोग
उत्तराखंड आयुर्वेद दवा
ACHARYA BALKRISHNA
UTTARAKHAND AYURVEDA MEDICINE
AYURVEDIC MEDICINES USE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.