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BJP का टिकट पाने के लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के फर्जी पत्र का इस्तेमाल करने वाला आरोपी दोषी करार

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यूपी विधानसभा के 2019 में हुए उपचुनाव में बीजेपी का टिकट देने की सिफारिश करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फर्जी पत्र का इस्तेमाल करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने आरोपी शिवाजी यादव को दोषी करार दिया, कोर्ट सजा की अवधि पर 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने शिवाजी यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 465 और 471 के तहत दोषी करार दिया. दरअसल 2019 में लखनऊ कैंट विधानसभा के उपचुनाव के लिए शिवाजी यादव ने बीजेपी टिकट देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फर्जी पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा. सीबीआई ने जांच में पाया कि ये पत्र योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं भेजा गया था. सीबीआई ने पाया कि इस पत्र में न तो मुख्यमंत्री के वास्तविक हस्ताक्षर थे और न ही ये उचित प्रकिया से भेजे गए थे.