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BJP का टिकट पाने के लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के फर्जी पत्र का इस्तेमाल करने वाला आरोपी दोषी करार

राऊज एवेन्यू कोर्ट सजा की अवधि पर 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 7, 2026 at 4:06 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यूपी विधानसभा के 2019 में हुए उपचुनाव में बीजेपी का टिकट देने की सिफारिश करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फर्जी पत्र का इस्तेमाल करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है.

एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने आरोपी शिवाजी यादव को दोषी करार दिया, कोर्ट सजा की अवधि पर 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने शिवाजी यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 465 और 471 के तहत दोषी करार दिया. दरअसल 2019 में लखनऊ कैंट विधानसभा के उपचुनाव के लिए शिवाजी यादव ने बीजेपी टिकट देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फर्जी पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा.

सीबीआई ने जांच में पाया कि ये पत्र योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं भेजा गया था. सीबीआई ने पाया कि इस पत्र में न तो मुख्यमंत्री के वास्तविक हस्ताक्षर थे और न ही ये उचित प्रकिया से भेजे गए थे.

सीबीआई के मुताबिक इस फर्जी पत्र पर अंकित तिथि, डिस्पैच नंबर और लिफाफे का विवरण सब पर आरोपी के हस्ताक्षर थे. फोरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयानों ने इस फर्जीवाड़े की तस्दीक की. लिफाफे और पत्र में अंकित मोबाइल नंबर आरोपी के थे. इन मोबाइल नंबरों का लोकेशन डाटा निकाला गया जो जौनपुर के बदलापुर के थे. ये पत्र स्पीड पोस्ट से बदलापुर से ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए थे.

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि जो डिस्पैच नंबर लिफाफे पर दिया गया था उस डिस्पैच नंबर से मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक पत्र विदेश मंत्रालय को जारी किया था. इसी डिस्पैच नंबर के जरिये आरोपी ने फर्जी पत्र बनाया ताकि लगे कि ये असली पत्र है. कोर्ट ने आरोपी की ये दलील खारिज कर दी जिसमें उसे झूठे केस में फंसाया गया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोशिश संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के दफ्तरों के दुरुपयोग का मामला है.

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