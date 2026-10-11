सिमडेगा में छह माह तक 9 साल की बच्ची का यौन शोषण, शिकंजे में आरोपी शिक्षक
झारखंड के सिमडेगा जिला में स्कूल के टीचर ने नाबालिग छात्रा का छह महीने तक यौन शोषण किया.
Published : October 11, 2026 at 10:45 PM IST
सिमडेगा: जिला के केरसई थाना क्षेत्र में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. यहां 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही विद्यालय के सहायक शिक्षक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है.
आरोप है कि शिक्षक पिछले छह माह से बच्ची का यौन शोषण कर रहा था. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के परिजनों ने केरसई थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
आरोपित की पहचान स्कूल के एक 45 वर्षीय सहायक शिक्षक के रूप में हुई हैं. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.
सिमडेगा पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
पड़ताल में जुटी पुलिस
नाबालिग से जुड़े इस गंभीर मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है. बच्ची की सुरक्षा और उसके साथ हुई घटना को लेकर मामला संवेदनशील बना हुआ है. पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है. जांच के दौरान आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है. पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रतर कार्रवाई में जुटी है.
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