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सिमडेगा में छह माह तक 9 साल की बच्ची का यौन शोषण, शिकंजे में आरोपी शिक्षक

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

सिमडेगा: जिला के केरसई थाना क्षेत्र में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. यहां 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही विद्यालय के सहायक शिक्षक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है.

आरोप है कि शिक्षक पिछले छह माह से बच्ची का यौन शोषण कर रहा था. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के परिजनों ने केरसई थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.