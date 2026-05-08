ETV Bharat / bharat

आरोपी ने थाने में निगली चाबी, 10 किलो केले खिलाने पर निकला बाहर

कर्नाटक के थाने में नाबालिग लड़कियों से जुड़े एक मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी ने ऐसी हरकत की जिससे सभी हैरत में पड़ गए.

Accused swallowed Key
आरोपी ने थाने में निगली चाबी, 10 किलो केले खिलाने पर निकाला बाहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) केस के एक आरोपी ने पुलिस स्टेशन में ही चाबी निगलकर सुसाइड करने की कोशिश की. बाद में पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया और तीन दिन तक उसका इलाज किया.

इसके अलावा उसे 10 किलोग्राम केले खिलाए गए और आखिरकार चाबी निकालने में कामयाब रही. यह घटना बेंगलुरु के मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन में हुई. आरोपी बल्लारी का रहने वाल है.

क्या है मामला

आरोपी के खिलाफ 24 अप्रैल को मदनायकनगल्ली में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) केस दर्ज किया गया. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी बेटी को भगाकर ले गया. इस शिकायत पर केस दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की जांच की लड़की के अपहरण के बारे में जानकारी इकट्ठा की. आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया और हिरासत में लेकर आई. हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही थी. इस बीच पुलिस ने चेतावनी दी कि उसे पॉक्सो मामले का सामना करना पड़ सकता है.

इस बीच आरोपी ने पुलिस स्टेशन में ही चाबी निगलकर सुसाइड करने की कोशिश की. इससे घबराई पुलिस ने उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया. लगातार तीन दिनों तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चला. उन तीन दिनों में उसे 10 किलोग्राम केले भी खिलाए गए. बाद में जब वह टॉयलेट गया, तो चाबी बाहर आ गई.

पुलिस ने बताया कि आरोपी से बाद में और पूछताछ की गई और उस पर पॉक्सो केस के साथ-साथ दूसरी धाराओं के तहत सरकारी कर्मचारियों में डर पैदा करने का आरोप लगाया गया और उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- कर्नाटक में अमेरिकी महिला का यौन उत्पीड़न, दो गिरफ्तार

TAGGED:

POCSO ACCUSED SWALLOWED KEY
POLICE STATION
थाने में निगली चाबी
केला
ACCUSED SWALLOWED KEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.