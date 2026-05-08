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आरोपी ने थाने में निगली चाबी, 10 किलो केले खिलाने पर निकला बाहर

इसके अलावा उसे 10 किलोग्राम केले खिलाए गए और आखिरकार चाबी निकालने में कामयाब रही. यह घटना बेंगलुरु के मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन में हुई. आरोपी बल्लारी का रहने वाल है.

बेंगलुरु: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) केस के एक आरोपी ने पुलिस स्टेशन में ही चाबी निगलकर सुसाइड करने की कोशिश की. बाद में पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया और तीन दिन तक उसका इलाज किया.

आरोपी के खिलाफ 24 अप्रैल को मदनायकनगल्ली में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) केस दर्ज किया गया. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी बेटी को भगाकर ले गया. इस शिकायत पर केस दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की जांच की लड़की के अपहरण के बारे में जानकारी इकट्ठा की. आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया और हिरासत में लेकर आई. हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही थी. इस बीच पुलिस ने चेतावनी दी कि उसे पॉक्सो मामले का सामना करना पड़ सकता है.

इस बीच आरोपी ने पुलिस स्टेशन में ही चाबी निगलकर सुसाइड करने की कोशिश की. इससे घबराई पुलिस ने उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया. लगातार तीन दिनों तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चला. उन तीन दिनों में उसे 10 किलोग्राम केले भी खिलाए गए. बाद में जब वह टॉयलेट गया, तो चाबी बाहर आ गई.

पुलिस ने बताया कि आरोपी से बाद में और पूछताछ की गई और उस पर पॉक्सो केस के साथ-साथ दूसरी धाराओं के तहत सरकारी कर्मचारियों में डर पैदा करने का आरोप लगाया गया और उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया.