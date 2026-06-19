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RSS कार्यालय पर हमला: हथियार लाने पंजाब भी गया था आरोपी अमन अंसारी, रांची के बाद लखनऊ था दूसरा टारगेट

रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले के आरोपी ने पुलिस को दिए बयान में हमले की पूरी कहानी बताई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Ranchi RSS office attack
एफएसएल जांच की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 8:00 PM IST

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रांची: 16 जून की रात, आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला हुआ. उसके बाद जो जांच हुई. उसमें बड़ा खुलासा हुआ. यह हमला कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था. जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे. रांची तो शुरुआत थी, अगर मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ होता, तो लखनऊ भी अगला टारगेट बनने वाला था. रांची पुलिस की कार्रवाई और आरोपी से पूछताछ के दौरान ऐसे ही कई खुलासे हुए हैं.

हमला भले ही 16 जून को हुआ, लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले शुरू हो गई थी. पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी अमन अंसारी ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने की बात कबूली है.

Ranchi RSS office attack
बम फेंकते आरोपी (Etv Bharat)

अमन द्वारा पुलिस को दिये गये बयान के अनुसार, 2026 के ईद के मौके पर जब वह मुंबई से लोहरदगा लौटा, तभी से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी. अहमद अली नाम के शख्स ने उसका फोन नंबर दो लोगों को दे दिया- आविश राजपूत उर्फ राणा और सहजाद उर्फ शाहनवाज आलम उर्फ भट्टी.

उसने पुलिस को बताया कि, आविश राजपूत उर्फ राणा जी और सहजाद उर्फ शाहनवाज आलम उर्फ भट्टी ने ही उसे हमला करने को कहा और इसके बदले पैसे भी देने की बात कही. अमन ने बताया कि 5 मई को राणा ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया “झारखंड में कुछ बड़ा करना है. दो-तीन लड़के इंतजाम कर. पंजाब जाना होगा, हथियार लाना होगा.” अमन ने पूछा, “मुझे क्या मिलेगा?” जवाब आया कि इसके अच्छे पैसे मिलेंगे. लालच ने अमन को इस काम के लिए तैयार कर दिया.

फिर क्या था, अमन ने ट्रेन पकड़ा और पहुंच गया दिल्ली. फिर बस पकड़कर अमृतसर पहुंचा. वहां उसने एक होटल बुक किया. फिर उसने अपने दो दोस्तों को भी अपने प्लान के बारे में बताया. उसके दोस्त भी पैसे के लिए काम करने को तैयार हो गए. फिर इनकी प्लानिंग शुरू हुई.

अमन ने बताया कि होटल में ही राणा जी द्वारा बोला गया कि एक व्हाट्सएप बनाना है जिसके लिए एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, उसके पास पहले से ही किसी दूसरे के नाम का सिम कार्ड था, उसने फौरन ही राणा के फोन में व्हाट्सएप अकाउंट बना दिया. यही व्हाट्सएप राणा और अमन के संपर्क का जरिया बनने वाला था.

फिर राणा ने अमन को पंजाब में एक जगह जाने को कहा, जहां उसे हथियार मिलने वाला था. राणा के बताए अनुसार, 11 जून को अमन वहां पहुंच गया. लेकिन अचानक राणा का फोन आया और राणा ने कहा कि हथियार का इंतजाम नहीं हो पाया और तुम वापस चले जाओ. जिसके बाद 12 जून को ही अमन पंजाब से बस पकड़कर दिल्ली पहुंचा और फिर से दिल्ली से ट्रेन पकड़कर लोहरदगा अपने घर पहुंच गया.

अमन ने अपने बयान में बताया कि तीन दिन बाद 15 जून की रात को, आवेश राणा और सहजाद उर्फ शाहनवाज आलम उर्फ भट्टी ने फिर उससे संपर्क किया. दोनों ने अमन को कहा, "रांची में आरएसएस कार्यालय पर बम फेंककर आग लगा देना है. काम पूरा होने पर, सभी को पचास-पचास हजार रुपये मिलेंगे." फिर उन्होंने व्हाट्सएप पर आरएसएस कार्यालय की फोटो और लोकेशन भेजी.

अमन ने बताया कि उसने तुरंत ये बात अपने दोनों दोस्तों सैफ अंसारी उर्फ रोहित और सयाम सुजान बताई. वे दोनों तुरंत इसके लिए तैयार हो गए. फिर राणा का आदेश मिलते ही अमन और उसके दोस्त अगले ही दिन 16 जून को ट्रेन पकड़कर रांची पहुंच गए. वे रांची लेक रोड पहुंचे. वहां से उन्होंने बोतल में पेट्रोल, लट्टू का फीता और एक झोला खरीदा. सारा सामान खरीदने के बाद उन्होंने एक होटल बुक की. वे होटल में ही थे, कि रात को उन्हें फिर से राणा का कॉल आया और कहा कि उन्हें आज रात ही इस घटना को अंजाम देना है. फिर राणा ने तीनों को हमले का पूरा प्लान बताया. उसने कहा कि संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकना है और उसकी वीडियो भी बनाकर भेजनी है, लेकिन एक दुविधा थी.

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बम के साथ आरोपी की तस्वीर (Etv Bharat)

अमन और उसके दोस्तों ने बताया कि उन्हें बम बनाना नहीं आता. जिसके बाद राणा ने उन्हें एक वीडियो भेजा, जिसमें बम बनाने की पूरी जानकारी थी. अमन ने बताया कि उसने वीडियो देख-देखकर बम बनाया. फिर रात होते ही एक कैब बुककर तीनों दोस्त संघ कार्यालय की ओर निकल पड़े. संघ कार्यालय से कुछ दूर पहले ही उन्होंने कार रुकवा दी. इसके बाद अमन और सैफ कार से उतरे और संघ कार्यालय के पास पहुंचे. दोनों ने पूरी तरह से अपना चेहरा ढक रखा था. सैफ ने वीडियो बनानी शुरू की और एक पेट्रोल बम संघ कार्यालय पर फेंक दिया. पर बम फटा नहीं. दोनों वहां से तुरंत भागे और कार के पास पहुंचे. उन्होंने राणा को पूरी बात बताई. जिस पर राणा भड़क गया और उसने दोनों को डांटना शुरू कर दिया. राणा ने उन्हें दोबारा बम फेंकने को कहा.

अमन और सैफ गाड़ी से दूसरा बम लेकर फिर से संघ कार्यालय की ओर निकल पड़े. फिर से उन्होंने बम फेंका, इस बार बम फट गया. दोनों भागकर वापस कार में बैठे और वहां से फरार हो गए. तीनों वापस होटल पहुंचे. फिर उन्होंने हमले का वीडियो राणा को भेजा और गहरी नींद में सो गए.

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ट्रेन में भागते आरोपी (Etv Bharat)

अमन ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि सुबह जब नींद खुली तो उन्होंने राणा को कॉल किया. राणा ने उन्हें कहा, "वहां से निकलकर कानपुर चले जाओ. कानपुर से लखनऊ जाकर दूसरी घटना को अंजाम देना है, जिसे बाद में बताया जाएगा." राणा के इतना कहते ही तीनों 17 जून को कानपुर जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गए. लेकिन जैसे ही ट्रेन कोडरमा स्टेशन पर पहुंची. तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर रांची ले आई.

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