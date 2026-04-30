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भिलाई के ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी को फांसी की सजा, कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर

पहले से शादीशुदा आरोपी ने भिलाई में दूसरी शादी की. बच्ची के जन्म के बाद मामले को खत्म करने उसने खौफनाक साजिश रची.

DURG ACCUSED SENTENCED TO DEATH
भिलाई ट्रिपल मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 7:38 AM IST

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दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में 6 साल बाद बड़ा फैसला आया है. बुधवार को मामले की आखिरी सुनवाई में दुर्ग कोर्ट ने आरोपी रवि शर्मा को फांसी की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2020 का है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था.

पूरी घटना के बारे में जानिए

भिलाई के तालपुरी स्थित पारिजात कॉलोनी में 21 जनवरी 2020 की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी. घर के अंदर से धुआं निकल रहा था और जब दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था. कमरे में मंजू शर्मा की अधजली लाश मिली, उसके हाथ-पैर और मुंह टेप से बंधे थे. पास में डेढ़ महीने की मासूम बच्ची भी मृत अवस्था में पाई गई. वहीं एक तीसरा शव भी मिला, जिसे पहले पति रवि समझा गया, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि वह कोई और व्यक्ति था.

पत्नी बच्चे की हत्या कर अपनी मौत की साजिश रची

जांच में सामने आया कि आरोपी रवि शर्मा पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी व बच्चे राउरकेला में रहते थे. भिलाई में उसने मंजू से दूसरी शादी की थी. बच्ची के जन्म के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और इसी के चलते रवि ने खौफनाक साजिश रची. रवि ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को शराब में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश किया और उसकी हत्या कर दी, ताकि खुद को मृत साबित कर सके. इसके बाद उसने अपनी पत्नी मंजू और मासूम बेटी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया. सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगाकर गैस ब्लास्ट का प्लान भी बनाया, लेकिन वह नाकाम रहा.

कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, आरोपी को फांसी

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, गवाहों के बयान और जब्त सामान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. इस फैसले को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा है और इसे न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है.

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