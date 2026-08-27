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अमेरिका में युवती की हत्या का आरोपी आगरा में गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस ने कोर्ट में किया पेश

आगरा: हैदराबाद पुलिस और एकता थाना पुलिस ने कहरई स्थित शंकर ग्रीन अपार्टमेंट से पूर्व प्रेमिका की हत्या में फरार आरोपी अर्जुन शर्मा को गिरफ्तार किया. आरोपी ने अमेरिका के मैरीलैंड स्थित हावर्ड काउंटी में अपनी पूर्व प्रेमिका निकिता गोदिशाला की हत्या की. इसके बाद अमेरिका से भारत आ गया. फरार आरोपी अर्जुन शर्मा के खिलाफ हैदराबाद में मृतका निकिता गोदिशाला के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था.

हैदराबाद पुलिस ने आगरा से आरोपी गिरफ्तार करके पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. जहां से उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी था. अमेरिका से मिले प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर भारत में आरोपी अर्जुन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई है.



बता दें कि दो दिन पहले हैदराबाद पुलिस आगरा आई थी. उसके खिलाफ हैदराबाद के लालागुडा थाने में दर्ज एक अन्य मुकदमे में संदिग्ध था. हैदराबाद की लालागुडा पुलिस ने आगरा स्थित पर एक नोटिस जारी किया था. इसके साथ पटियाला हाउस कोर्ट से उसका गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिस पर हैदाराबाद पुलिस फरार आरोपी अर्जुन शर्मा की तलाश में आगरा आई थी. हैदराबाद पुलिस और आगरा पुलिस ने छानबीन करके छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया था.





अमेरिका में पूर्व प्रेमिका की हत्या कर भारत आया: यह मामला हैदराबाद निवासी 27 वर्षीय निकिता गोदिशाला की अमेरिका में हुई हत्या से जुड़ा है. अमेरिकी में निकिता की हत्या 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच चाकू मारकर की गई थी. हत्या के बाद आरोपी अर्जुन शर्मा भारत लौट आया. उसने इससे पहले अमेरिका में निकिता की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जबकि बाद में उसका शव अर्जुन के अपार्टमेंट में एक सूटकेस से बरामद हुआ था.

निकिता का शव मिलने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इंटरपोल के माध्यम से अर्जुन शर्मा की तलाश शुरू की. अमेरिका में उसके खिलाफ दो अन्य मामले भी दर्ज बताए गए हैं. वहीं, मृतका निकिता के पिता ने आरोपी अर्जुन शर्मा पर भी आरोप लगाया था कि बेटी और अर्जुन के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था.





आगरा में किराए पर रहा रहा था: हैदराबाद पुलिस और आगरा पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अर्जुन शर्मा ने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. आगरा में 15 दिन पहले आया हूं. इसके बाद शंकर ग्रीन अपार्टमेंट में किराये पर फ्लैट लिया. अभी नौकरी नहीं है. इस बारे में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि हैदराबाद पुलिस ने फरार अर्जुन शर्मा के बारे में संपर्क किया. जिस पर थाना एकता पुलिस ने हैदराबाद पुलिस की मदद की. जिससे आरोपी अर्जुन शर्मा को गिरफ्तार हुआ.