ब्रेल लिपि के नाम पर 8500 लोगों से करोड़ों की ठगी, कोटा पुलिस ने बिहार से पकड़ा 50 हजार का इनामी आरोपी

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी का नाम और पता पहले किसी को पता नहीं था. उसने अपने साथ काम कर रहे लोगों को भी गलत नाम और पता बताया था. ऐसे में उसके संबंध में पहले जानकारी जुटाई गई. इस पूरे घटनाक्रम में कांस्टेबल फरसाराम ने काफी मेहनत की है. फरसाराम ने मौके से एकत्रित किए गए फिंगरप्रिंट के आधार पर कार्रवाई शुरू की. उन्होंने डिजिटल डेटा का विश्लेषण किया और काफी मेहनत के बाद आरोपी का नाम और पहचान निकाली. आरोपी का नाम बिहार के खगड़िया निवासी कुमार सानू (25) उर्फ दीपक कुमार पुत्र विजय कुमार निकला. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के संबंध में अन्य जानकारियां भी जुटानी शुरू कर दीं.

कोटा: पुलिस ने साढे आठ हजार लोगों से हुई करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में घटना के चार महीने बाद मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपना नाम और पहचान बदलकर अलग-अलग जगहों पर इसी तरह ठगी का काम करता था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पकड़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी. आरोपी को पकड़ना एक चुनौती बन गया था. इस आरोपी पर कोटा पुलिस महानिरीक्षक ने 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था. ऐसे में एक फिंगरप्रिंट से मिले क्लू के आधार पर पुलिस ने उसकी पूरी कुंडली निकाल ली.

कई शहरों में कर चुका है ठगी की वारदातें: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि कांस्टेबल फरसाराम के इनपुट के बाद पुलिस ने बिहार में जाकर आरोपी की तलाश की और थाना अधिकारी रमेश कविया के नेतृत्व में आरोपी को भागलपुर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया. यहां वह अपनी पत्नी के साथ छिपा हुआ था. आरोपी के पास से 1,88,500 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं. आरोपी कुमार सानू कोटा की तरह ही अन्य कई शहरों और जिलों में वारदातों को अंजाम दे चुका है. इनमें बिहार के दरभंगा, झारखंड के रांची, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, राजस्थान के बीकानेर व मध्य प्रदेश के इंदौर शामिल हैं. इन जगहों पर उसने मोतियों की माला व स्वेटर बुनने का काम दिलाने के नाम पर ठगी की. कोटा में उसने ब्रेल लिपि के नाम पर महिलाओं को रोजगार देने का झांसा दिया और लालच देकर उनसे ठगी की.

इस तरह की गई थी कोटा में वारदात: एएसपी दिलीप सैनी ने बताया कि ओएसिस एंटरप्राइजेज के नाम से कोटा में कंपनी खोलकर लोगों के साथ ठगी की गई. इसमें दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए पढ़ाई के कागज (ब्रेल लिपि) तैयार करने का झांसा दिया गया. इसके तहत ब्रेल लिपि की एक डायरी दी गई, जिसमें 150 पेज भरने थे. उनके लिए पूरा किट दिया गया था. जिन महिलाओं ने यह 150 पेज भरकर दिए, उन्हें चार हजार रुपए का भुगतान भी कर दिया गया, जबकि यह किट 2500 रुपए में दिया गया था. ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष उनसे जुड़ गए. चेन मार्केटिंग के तरीके से भी ठगी की गई, जिसमें नए सदस्य को जोड़ने पर 500 रुपए का लालच दिया गया. इनकी संख्या 8500 से ज्यादा पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी पैसे लेकर मौके से फरार हो गया.

साथ काम कर रहे लोगों को भी नहीं बताया नाम-पता: मामले का अनुसंधान कर रहे पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि ठगी के मामले में आरोपी कुमार सानू काफी शातिर और पूरी तरह से पेशेवर था. इसने सुभाष नगर में फर्जी कंपनी खोली. कोटा शहर में अन्य जगह भी ऑफिस बनाए थे. वह विज्ञापन देकर लोगों को लुभाता था. बेरोजगार महिलाओं को निशाना बनाया गया. कोटा में ब्रेल लिपि की पुस्तकें तैयार करने का काम महिलाओं को दिया गया. इसका खुलासा 15 नवंबर को हुआ, जिस दिन आरोपी कोटा से फरार हो गया. इस मामले में कोटा ऑफिस में काम कर रहे लोगों को भी पता नहीं चला. यहां तक कि आरोपी ने अपना सही नाम भी इन लोगों को नहीं बताया था. जिस दिन आरोपी भागा, उस दिन पीड़ित लोगों ने हंगामा भी किया था.

ठगी के पैसों से बनवाया मकान: एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी दोबारा फ्रॉड करने के प्रयास में था, इससे पहले ही टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पूरे मामले में साइबर सेल की टीम ने भी काफी मेहनत की. आरोपी ने कोटा की महिलाओं और लोगों से ठगे गए पैसों से मकान बनवाया. आरोपी को न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, जिसमें उससे जानकारी जुटाई जाएगी. रिमांड के दौरान आरोपी से रिकवरी का भी प्रयास किया जाएगा. इसके पास से फर्जी आधार कार्ड और ई-श्रम कार्ड बरामद हुए हैं. इसके अलावा एक कार भी बरामद की गई है. कोटा में जिस मकान में इस व्यक्ति ने ऑफिस खोला था, उस मकान मालिक ने उसकी तस्दीक नहीं कराई थी और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था.