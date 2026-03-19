चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में कैथल में एनकाउंटर, पंजाब-हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में दो आरोपी गिरफ्तार
चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में हुए हत्याकांड के आरोपी एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं. पंजाब-हरियाणा पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया.
Published : March 19, 2026 at 6:11 PM IST
चंडीगढ़ : शहर के सेक्टर 9 में बुधवार को दिनदहाड़े हुए हत्याकांड के मामले में जहां चंडीगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में है, वहीं हरियाणा और पंजाब पुलिस ने इस मामले के आरोपियों को कैथल के चौशाला से एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. प्रॉपर्टी डीलर चरणप्रीत हत्याकांड के आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मोहाली के रास्ते हरियाणा पहुंच गए थे, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा पुलिस ने गुरूवार को इस मामले में एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया.
दो आरोपी गिरफ्तार : ऑपरेशन में कामयाबी के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पंजाब के डीजीपी ने लिखा कि " तेजी से कार्रवाई करते हुए, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) पंजाब ने स्पेशल टास्क फोर्स, हरियाणा (करनाल यूनिट) के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन में, बंबीहा गैंग के फरार गैंगस्टर लकी पटियाल के दो मुख्य साथियों (राजन @ पीयूष पहलवान और प्रीतम शाह) को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी 18 मार्च को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में चरणप्रीत सिंह की सनसनीखेज हत्या में शामिल थे. ऑपरेशन के दौरान, आरोपियों ने पुलिस टीमों पर गोलियां चला दीं. जवाबी कार्रवाई में, दोनों आरोपियों को चोटें आईं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. शुरुआती जांच से पता चला है कि राजन उर्फ पीयूष पहलवान, जीवनजोत सिंह उर्फ जुगनू के ड्राइवर यादविंदर सिंह की हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले में भी वांछित था.
AGTF पंजाब की बड़ी कामयाबी : AGTF पंजाब ने पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 30 घंटे से भी कम समय में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से 3 हथियार (PX 5.30 कैलिबर पिस्टल, .30 कैलिबर चीनी पिस्टल, .32 कैलिबर पिस्टल और बाकी सामान बरामद किया गया है. इस मामले में गिरफ्तार राजन उर्फ पीयूष पहलवान फिरोजपुर का रहने वाला हैं, जो कुछ समय पहले मलेशिया से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आया था. दूसरा आरोपी प्रीतम शाह नवांशहर का रहने वाला है. दोनों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
Acting swiftly, Anti Gangster Task Force (#AGTF) Punjab, in a joint operation with Special Task Force, Haryana (Karnal Unit) apprehends two key associates (Rajan @ Piyush Pehalwan and Pritam Shah) of Fugitive Gangster Lucky Patial of the Bambiha gang.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) March 19, 2026
The arrested accused were… pic.twitter.com/6Ta85fpgct
प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी : आपको बता दें कि बुधवार को चंडीगढ़ सेक्टर 9 में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलीबारी कर प्रॉपर्टी डीलर चरणप्रीत को हमलावर ने गाड़ी के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया था जिसके बाद आरोपी बाइक से ही मौके से फरार हो गए थे. उसके बाद उनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें आरोपी चरणप्रीत को गोलियां मारते हुए दिखाई दे रहा था.
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