थर्ड डिग्री नहीं झेलेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी ! तीनों को लेकर निकल गई पुलिस
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तीन आरोपियों को रिमांड पर पूछताछ के लिए आदेश दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 10:22 AM IST
अयोध्या : श्री राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा तथा करुणेश को 40 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है. विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत से तीन आरोपियों को रिमांड पर पूछताछ के लिए आदेश दिया गया है.
इस घटना के विवेचक आशुतोष त्रिपाठी आरोपियों से रकम व आवश्यक सामानों की बरामद करने का प्रयास कर रही है. चढ़ावा चोरी का आरोपी अनुकल्प मिश्रा लवकुश मिश्रा तथा करुणेश जिला जेल में बीते 26 जून से बंद है.
तीनों ने जेल में विवेचक को अन्य सामान जो इन लोगों ने अपने-अपने आवास पर छिपा कर रखे हुए सामानों व धनराशि को बरामद करवाने के लिए बयान दिया था. उन्ही सामानों को बरामद करने के लिए विवेचक ने आरोपियो को 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी.
जिस पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियुक्तो और कोर्ट में अभियुक्त के अधिवक्ता कुल शेखर सिंह तथा स्पेशल लोक अभियोजक की बहस सुनी, जिसमें अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 97 में व्यवस्था दी गई है कि जिलाधिकारी किसी भी आरोपी के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर सकता है.
वहां से सर्च वारंट प्राप्त करके अभियुक्तों के बताने के अनुसार सामानों की बरामद की जा सकती है. आरोपियों ने किसी ऐसे स्थान पर बरामद की करवाने की बात नहीं कही है, जो पुलिस न जानती हो पुलिस ने आरोपियों के घर पर छापा भी मारा था और इसी के साथ उन्होंने पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी खारिज करने की याचना की.
इस पर विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बगैर अभियुक्तों के घर पहुंचे सामानों की बरामदगी संभव नहीं है.
उभय पक्षों की बहस सुनने तथा तीनों आरोपियों का पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पूछताछ और जरूरी सामानों की बरामदगी के लिए को 8 जुलाई की सुबह 7 बजे से 9 जुलाई की रात 10 बजे तक पुलिस अभिरक्षा में देने का आदेश दिया है.
आदेश में शर्त लगाई गई है कि विवेचक तीनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेने के पूर्व तथा जेल में दाखिल करने के पूर्व उनका मेडिकल परीक्षण करायेंगे. अगर अभियुक्त चाहे तो उसके अधिवक्ता उचित दूरी बनाकर उसकी निगरानी कर सकते हैं.
साथ ही पुलिस आरोपी पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेगी. मामले के विवेचक तीनों आरोपियों को जिला जेल से पुलिस कस्टडी में लेकर आवश्यक पूछताछ करेंगे और उनके निशानदेही पर बरामदगी भी करेंगे.