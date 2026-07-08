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थर्ड डिग्री नहीं झेलेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी ! तीनों को लेकर निकल गई पुलिस

श्री राम मंदिर से चढ़ावा चोरी को लेकर अदालत ने तीन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए आदेश दिया गया है. ( ETV Bharat )

अयोध्या : श्री राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा तथा करुणेश को 40 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है. विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत से तीन आरोपियों को रिमांड पर पूछताछ के लिए आदेश दिया गया है. इस घटना के विवेचक आशुतोष त्रिपाठी आरोपियों से रकम व आवश्यक सामानों की बरामद करने का प्रयास कर रही है. चढ़ावा चोरी का आरोपी अनुकल्प मिश्रा लवकुश मिश्रा तथा करुणेश जिला जेल में बीते 26 जून से बंद है. श्री राम मंदिर से चढ़ावा चोरी को लेकर अदालत ने तीन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए आदेश दिया गया है. (ETV Bharat) तीनों ने जेल में विवेचक को अन्य सामान जो इन लोगों ने अपने-अपने आवास पर छिपा कर रखे हुए सामानों व धनराशि को बरामद करवाने के लिए बयान दिया था. उन्ही सामानों को बरामद करने के लिए विवेचक ने आरोपियो को 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. जिस पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियुक्तो और कोर्ट में अभियुक्त के अधिवक्ता कुल शेखर सिंह तथा स्पेशल लोक अभियोजक की बहस सुनी, जिसमें अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 97 में व्यवस्था दी गई है कि जिलाधिकारी किसी भी आरोपी के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर सकता है.