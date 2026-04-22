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दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का आरोपी अलवर निवासी, गांव में भी महिला से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचा

अलवर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी और दुष्कर्म पीड़िता महिला पहले से एक-दूसरे को जानते थे. आरोपी दिल्ली में गिरफ्तार...

Rajgarh Police Station
पुलिस थाना राजगढ़ (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 9:15 PM IST

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Updated : April 22, 2026 at 10:04 PM IST

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अलवर: दिल्ली में बुधवार को वरिष्ठ आयकर अधिकारी की पुत्री की मोबाइल केबल से गला घोंटकर हत्या करने का आरोपी अलवर जिले के राजगढ़ का रहने वाला है. आरोपी ने दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की पुत्री की हत्या करने से पहले मंगलवार को राजगढ़ में पड़ोसी महिला से दुष्कर्म किया. इस संबंध में पीड़िता ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है. वहीं आरोपी पर दिल्ली में भी आईआरएस की पुत्री की हत्या से पहले दुष्कर्म की बात सामने आई है. दोनों मामले पुलिस में दर्ज होने के बाद अब दिल्ली व राजगढ़ पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद अलवर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के अन्य उच्चाधिकारी राजगढ़ पहुंचे और आरोपी की लोकेशन ट्रैस कर उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए. राजगढ़ पुलिस ने इस मामले में आरोपी के परिजनों व कुछ अन्य लोगों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बुधवार दोपहर को सूचना मिली कि दिल्ली में आईआरएस की पुत्री की गला घोंटकर हत्या करने का आरोपी अलवर जिले के राजगढ़ का निवासी है.

आरोपी की तलाश में जुटी अलवर पुलिस (ETV Bharat Alwar)

दिल्ली पुलिस से सूचना मिलते ही आरोपी के सम्बन्ध में जानकारी जुटाना शुरू किया. बुधवार को इसी आरोपी के खिलाफ राजगढ़ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जांच राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा को सौंपी गई है. इस मामले में स्पेशल टीम का गठन किया गया है. दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है. डिटेन किए लोगों से मिली जानकारी को दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलवर पुलिस की स्पेशल टीम, डीएसटी व साइबर टीम लगातार प्रयास में जुटी है. राजगढ़ थाने में दर्ज मामले में पीड़िता का मेडिकल कराया गया है.

पढ़ें: दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दिल्ली में इस तरह दिया घटना को अंजाम: दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके में बुधवार को वरिष्ठ आयकर अधिकारी की पुत्री का शव उनके घर में मिला था. घटना के दौरान मृतका के माता-पिता जिम गए थे. इस दौरान घर पर काम करने वाले युवक ने आईआरएस की पुत्री की मोबाइल केबल से गला दबाकर हत्या कर दी. इस दौरान मृतका से दुष्कर्म का मामला भी सामने आ रहा है. इस मामले में आरोपी की पहचान अलवर जिले के राजगढ़ के निवासी के रूप में हुई है. आरोपी की पहचान होते ही उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की 4 टीम अलवर जिले के राजगढ़ पहुंची.

साउथ ईस्ट दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में आरोपी हुआ गिरफ्तार. - विजय कुमार ज्वाइंट सीपी, साउथ ईस्ट दिल्ली.

पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

राजगढ़ में आरोपी ने पड़ोसी महिला से किया दुष्कर्म: जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी और दुष्कर्म पीड़िता महिला पहले से एक–दूसरे को जानते थे. पीड़िता का पति और आरोपी ऑनलाइन लूडो खेलते के आदी थे. उन्होंने बताया कि आरोपी मंगलवार शाम को पीड़िता के पति के साथ शादी समारोह में शामिल होने गया था. बाद में पीड़िता का पति शादी समारोह में रूक गया और आरोपी पीड़िता के घर आया और उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी ने इस संबंध में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. बुधवार को पीड़िता की ओर से राजगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है.

Last Updated : April 22, 2026 at 10:04 PM IST

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