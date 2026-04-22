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दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का आरोपी अलवर निवासी, गांव में भी महिला से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचा

अलवर: दिल्ली में बुधवार को वरिष्ठ आयकर अधिकारी की पुत्री की मोबाइल केबल से गला घोंटकर हत्या करने का आरोपी अलवर जिले के राजगढ़ का रहने वाला है. आरोपी ने दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की पुत्री की हत्या करने से पहले मंगलवार को राजगढ़ में पड़ोसी महिला से दुष्कर्म किया. इस संबंध में पीड़िता ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है. वहीं आरोपी पर दिल्ली में भी आईआरएस की पुत्री की हत्या से पहले दुष्कर्म की बात सामने आई है. दोनों मामले पुलिस में दर्ज होने के बाद अब दिल्ली व राजगढ़ पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद अलवर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के अन्य उच्चाधिकारी राजगढ़ पहुंचे और आरोपी की लोकेशन ट्रैस कर उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए. राजगढ़ पुलिस ने इस मामले में आरोपी के परिजनों व कुछ अन्य लोगों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बुधवार दोपहर को सूचना मिली कि दिल्ली में आईआरएस की पुत्री की गला घोंटकर हत्या करने का आरोपी अलवर जिले के राजगढ़ का निवासी है.

आरोपी की तलाश में जुटी अलवर पुलिस (ETV Bharat Alwar)

दिल्ली पुलिस से सूचना मिलते ही आरोपी के सम्बन्ध में जानकारी जुटाना शुरू किया. बुधवार को इसी आरोपी के खिलाफ राजगढ़ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जांच राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा को सौंपी गई है. इस मामले में स्पेशल टीम का गठन किया गया है. दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है. डिटेन किए लोगों से मिली जानकारी को दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलवर पुलिस की स्पेशल टीम, डीएसटी व साइबर टीम लगातार प्रयास में जुटी है. राजगढ़ थाने में दर्ज मामले में पीड़िता का मेडिकल कराया गया है.