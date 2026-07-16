6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया एक लाख का अर्थदण्ड
पुलिस ने मामले में 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था.
Published : July 16, 2026 at 7:30 PM IST
कोटपूतली–बहरोड़: जिले में न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटपूतली ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी हरियाणा के महेन्द्रगढ़ निवासी सुमित को आजीवन कारावास (till to death) की सजा सुनाई है. आरोपी ने 17 मई को बहरोड़ में हाइवे पर स्थित एक कॉलोनी में मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस की ओर से मामले में त्वरित कार्रवाई और कोर्ट में लगातार सुनवाई से मात्र 2 महीने में ही कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. पुलिस ने इस मामले में मात्र 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था.
नीमराणा एडिश्नल एसपी सुरेश खींची ने बताया कि बहरोड़ जिले में हाइवे पर गत 17 मई को एक कॉलोनी में 6 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना हुई थी. जिस पर पुलिस ने मामले में 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. जिला न्यायालय कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा के महेन्द्रगढ़ निवासी सुमित को अंतिम सांस तक जेल और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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24 घंटे में किया चालान पेश: मामले में एडिशनल एसपी सुरेश खींची ने बताया कि इस पूरे मामले में तत्कालीन थाना अधिकारी अंकित सांवरिया की अहम भूमिका रही. जिन्होंने आरोपी सुमित को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी को कोर्ट में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लिया था. साथ ही बच्ची का मेडिकल कराया था. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में आपराधिक किस्म के लोगों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई है. अब कोर्ट के इस अहम फैसले से समाज में एक संदेश जाएगा. आपको बता दें कि इसी तरह का मामला अलवर में पहले भी सामने आया था.