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6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया एक लाख का अर्थदण्ड

कोटपूतली–बहरोड़: जिले में न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटपूतली ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी हरियाणा के महेन्द्रगढ़ निवासी सुमित को आजीवन कारावास (till to death) की सजा सुनाई है. आरोपी ने 17 मई को बहरोड़ में हाइवे पर स्थित एक कॉलोनी में मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस की ओर से मामले में त्वरित कार्रवाई और कोर्ट में लगातार सुनवाई से मात्र 2 महीने में ही कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. पुलिस ने इस मामले में मात्र 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था.

नीमराणा एडिश्नल एसपी सुरेश खींची ने बताया कि बहरोड़ जिले में हाइवे पर गत 17 मई को एक कॉलोनी में 6 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना हुई थी. जिस पर पुलिस ने मामले में 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. जिला न्यायालय कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा के महेन्द्रगढ़ निवासी सुमित को अंतिम सांस तक जेल और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है.