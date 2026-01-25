ETV Bharat / bharat

मुंबई: स्टेशन में प्रोफेसर की हत्या करने वाला गिरफ्तार, CCTV फुटेज से पुलिस ने दबोचा

कहासुनी के बाद प्रोफेसर को चाकू मारकर आरोपी फरार हो गया था. उसे सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ लिया गया.

Professor Alok Singh (left) and accused Omkar Shinde (right)
प्रोफेसर आलोक सिंह (बाएं) और आरोपी ओमकार शिंदे (दाएं) (file photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मलाड रेलवे स्टेशन पर एक कॉलेज के प्रोफेसर आलोक सिंह की चाकू घोंपकर हत्या के करीब 12 घंटे बाद, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान करने के बाद रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया.

राजकीय रेलवे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर डीएम खुपेकर ने कहा कि प्रोफेसर आलोक सिंह की मलाड रेलवे स्टेशन पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. उन्होंने कहा, प्रोफेसर सिंह एक लोकल ट्रेन से उतर रहे थे, तभी गलती से उनकी टक्कर आरोपी ओमकार एकनाथ शिंदे से हो गई और इस वजह से दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

बहस जल्द ही बिगड़ गई क्योंकि दोनों के बीच मारपीट हो गई. इस दौरान शिंदे ने प्रोफेसर सिंह पर चाकू से वार कर दिया. प्रोफेसर को चाकू मारने के बाद शिंदे ने रेलवे स्टेशन पर भीड़ का फायदा उठाया और दूसरी ट्रेन में चढ़कर फरार हो गया.

इस बीच, प्रोफेसर सिंह, जिनके पेट में चाकू मारा गया था, मौके पर ही गिर पड़े और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. इस घटना से रेलवे स्टेशन पर हंगामा मच गया, लेकिन बोरीवली जीआरपी ने स्टेशन के सर्विलांस नेटवर्क का इस्तेमाल करके तुरंत जांच शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज में हमले के तुरंत बाद सफेद शर्ट और नीली जींस पहने एक आदमी फुट ओवर ब्रिज (FOB) पार करके भागता हुआ दिखा.

आरोपी की पहचान ओमकार शिंदे के रूप में हुई, जो मेटल पॉलिशिंग का काम करता है. शिंदे को वसई से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि शिंदे को बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस जांच कर रही है कि शिंदे ने गुस्से में यह जुर्म किया या कोई और वजह थी. खुपेकर ने कहा कि शिंदे को रिमांड के लिए बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- हैदराबाद में फर्नीचर की दुकान में आग लगने की घटना, 5 शव बरामद, मंत्री ने हादसे पर दुख जताया

TAGGED:

COLLEGE PROFESSOR
STABBED TO DEATH
MUMBAI MAHARASHTRA
MALAD RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.