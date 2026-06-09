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हैदराबाद से चुराई 5 करोड़ की ज्वेलरी, उत्तराखंड के रास्ते भाग रहे थे नेपाल, एक फोन कॉल पर पकड़े गए

उत्तराखंड पुलिस ने रोडवेज बस का पीछा किया: चेकिंग के दौरान एक बस को रोका गया. इस बस में नेपाल भागने के लिए सवार हुए नेपाली मूल के तीन आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया. संयुक्त कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद स्थित बिलासपुर क्षेत्र में आरोपियों को दबोच लिया गया.

तेलंगाना के आईपीएस ने उत्तराखंड पुलिस को दी सूचना: ये सूचना मिलते ही उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के SSP अजय गणपति ने देर रात स्वयं SOG टीम के साथ मोर्चा संभाला. पुलिस टीम ने रुद्रपुर-बिलासपुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कराया. पूरे ऑपरेशन की निगरानी SSP अजय गणपति खुद कर रहे थे.

हैदराबाद से चुराए गए थे 5 करोड़ के आभूषण: दरअसल हैदराबाद में करीब 05 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण चोरी होने के बाद तेलंगाना के एक IPS अधिकारी ने सोमवार 8 जून को आधी रात उधम सिंह नगर जिले के SSP अजय गणपति को सूचना दी थी. IPS अधिकारी ने बताया कि चोरी में शामिल नेपाली मूल के आरोपी उत्तराखण्ड के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में हैं.

कानून के लंबे हाथों ने पकड़े चोरी के आरोपी: तेलंगाना में हुई करीब 5 करोड़ रुपये की ज्वेलरी चोरी के मामले में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. तेलंगाना पुलिस की सूचना पर रुद्रपुर पुलिस ने देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर चोरी की ज्वेलरी बरामद कर ली. कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं समेत एक युवक को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच जारी है.

रुद्रपुर (उत्तराखंड): कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये बात एक बार फिर साबित हो गई. तेलंगाना के हैदराबाद से करोड़ों की ज्वेलरी चुराकर करीब 1700 किलोमीटर दूर उत्तराखंड पहुंचे चोरी के आरोपी पकड़ लिए गए. तेलंगाना, उत्तराखंड और यूपी पुलिस के कोऑर्डिनेशन ने इस हाई प्रोफाइल चोरी का भंडाफोड़ करते हुए नेपाल निवासी तीन आरोपियों को पकड़ा है. तेलंगाना पुलिस आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर पूरी जानकारी देगी.

यूपी के बिलासपुर में पकड़े गए ज्वेलरी चुराने के आरोपी: आरोपियों के कब्जे से हैदराबाद से चोरी किए गए करोड़ों रुपये मूल्य के आभूषण भी बरामद हुए. बस उत्तर प्रदेश सीमा में रुकने के कारण बरामदगी एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई बिलासपुर पुलिस द्वारा की गई. पुलिस ने दो महिलाओं और एक युवक को हिरासत में लिया गया है.

यूपी पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया: जानकारी के अनुसार तेलंगाना पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी की वारदात में शामिल संदिग्ध नेपाली लोग एक रोडवेज बस के जरिए उत्तराखंड से होकर आगे निकल रहे हैं. सूचना मिलते ही एसएसपी अजय गणपति पुलिस बल के साथ रुद्रपुर रोडवेज बस स्टेशन पहुंचे. हालांकि तब तक संदिग्धों को लेकर जा रही बस वहां से निकल चुकी थी और उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाली थी.

उधम सिंह नगर के एसएसपी ने ऑपरेशन को लीड किया: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट किया गया. इसके बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने सीमा क्षेत्र में व्यापक चेकिंग अभियान शुरू कर दिया. पुलिस ने बताया कि एसएसपी अजय गणपति और उनकी टीम ने स्वयं पीछा करते हुए बिलासपुर-रामपुर मार्ग पर नारायण हॉस्पिटल के आगे संदिग्ध बस को रुकवाया.

नेपाली मूल की दो महिलाएं और एक युवक पकड़े गए: बस की तलाशी के दौरान तेलंगाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दो महिलाओं और एक युवक को हिरासत में लिया गया. उनके कब्जे से करोड़ों रुपये मूल्य की चोरी की गई ज्वेलरी बरामद होने की बात सामने आई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बरामद ज्वेलरी की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ: फिलहाल हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी की इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा ज्वेलरी को कहां ले जाया जा रहा था. उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि-

यह कार्रवाई तेलंगाना के आईपीएस अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई है. मामले में अभी आधिकारिक रूप से विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है.

-अजय गणपति, एसएसपी, उधम सिंह नगर-

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से की थी चोरी: गौरतलब है कि नेपाली मूल के इन लोगों पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से चोरी करने का आरोप है. आरोप है कि इन लोगों ने हैदराबाद के गच्चीबाउली में एक विला में बड़ी चोरी की. एक नेपाली गैंग ने गच्चीबाउली हिल रिज विला में रहने वाले एक बिज़नेसमैन के घर से करीब एक किलो सोने के गहने और हीरे चुरा लिए. पुलिस घर में काम करने वाले नेपाली कपल को ही मुख्य आरोपी मान रही थी. बताया जा रहा है कि बिज़नेसमैन ने एक महीने पहले नेपाली कपल को काम पर रखा था.

तेलंगाना के बिजनेसमैन ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट: जब बिज़नेसमैन का परिवार हाल ही में मुंबई ट्रिप से लौटा, तो नेपाली कपल नहीं मिला. बिज़नेसमैन को लगा कि वे बिना किसी को बताए चले गए हैं, क्योंकि घर के ताले टूटने का कहीं कोई निशान नहीं था. बाद में पता चला कि पूजा वाले कमरे में रखी मूर्ति की सोने की चेन और घर के कुछ और गहने गायब हो गए थे. इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी.

हैदराबाद पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगी: हैदराबाद पुलिस को पता चला कि आरोपी चुराए गए गहनों के साथ उत्तराखंड होते हुए नेपाल भागने की फिराक में है. पुलिस ने UP और उत्तराखंड पुलिस को इसकी जानकारी दी. वहां की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया. हैदराबाद पुलिस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना को लेकर पूरी जानकारी देगी.

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