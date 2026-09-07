ETV Bharat / bharat

ठाणे में डॉक्टरों पर हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी सड़कों पर घूमने के लायक नहीं हैं

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: मेडिकल प्रोफेशनल्स पर बार-बार होने वाले हमलों की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 'ऐसे लोग सड़कों पर घूमने के लायक नहीं हैं,' और चेतावनी दी कि 'चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं' और इस बात पर जोर दिया कि समाज में दूसरों को रोकने के लिए एक कड़ा संदेश भेजा जाना चाहिए. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने ये बातें तब कहीं जब शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे से उनकी बेल पर रिहाई को चुनौती देने वाली अर्जी पर जवाब मांगा गया. रमेश पर जुलाई में ठाणे के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर हमला करने का आरोप है. बेंच ने म्हात्रे को नोटिस जारी किया और राज्य की अर्जी पर तीन हफ़्ते में जवाब मांगा. बेंच ने कहा, 'ये लोग सड़कों पर घूमने के लायक नहीं हैं. हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. कल पालघर में एक और घटना हुई. उन्हीं लोगों ने फिर से डॉक्टरों पर हमला किया. एक मैसेज जाना चाहिए और यह समाज में दूसरों के लिए एक रोकथाम होनी चाहिए.'