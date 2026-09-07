ठाणे में डॉक्टरों पर हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी सड़कों पर घूमने के लायक नहीं हैं
ठाणे में डॉक्टरों पर हमला मामले में राज्य की बेल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रमेश म्हात्रे को नोटिस भेजा.
By Sumit Saxena
Published : September 7, 2026 at 1:55 PM IST
नई दिल्ली: मेडिकल प्रोफेशनल्स पर बार-बार होने वाले हमलों की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 'ऐसे लोग सड़कों पर घूमने के लायक नहीं हैं,' और चेतावनी दी कि 'चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं' और इस बात पर जोर दिया कि समाज में दूसरों को रोकने के लिए एक कड़ा संदेश भेजा जाना चाहिए.
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने ये बातें तब कहीं जब शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे से उनकी बेल पर रिहाई को चुनौती देने वाली अर्जी पर जवाब मांगा गया. रमेश पर जुलाई में ठाणे के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर हमला करने का आरोप है.
बेंच ने म्हात्रे को नोटिस जारी किया और राज्य की अर्जी पर तीन हफ़्ते में जवाब मांगा. बेंच ने कहा, 'ये लोग सड़कों पर घूमने के लायक नहीं हैं. हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. कल पालघर में एक और घटना हुई. उन्हीं लोगों ने फिर से डॉक्टरों पर हमला किया. एक मैसेज जाना चाहिए और यह समाज में दूसरों के लिए एक रोकथाम होनी चाहिए.'
म्हात्रे की तरफ से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह लोगों का एक ही ग्रुप नहीं है और उन्होंने इसकी जांच की है. बेंच ने साफ किया कि वह हमलावरों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रही थी. बेंच ने कहा कि एक ही आइडियोलॉजी है, और पूछा कि यह कैसे सही ठहराया जा सकता है कि उन्होंने उनके चैंबर के अंदर उन पर हमला किया, उन्हें बेरहमी से पीटा? बेंच ने कहा कि यह कानून और पब्लिक ऑर्डर दोनों का मामला है और उन्हें असल में हिरासत में लिया जाना चाहिए.
दलीलें सुनने के बाद बेंच ने अगली सुनवाई 28 सितंबर के लिए तय की है. बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें म्हात्रे की अर्जी भी शामिल थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उन पर जमानत की शर्तें लगाने के आदेशों को चुनौती दी गई थी. शिवसेना पार्षद को बाद में टॉप कोर्ट ने अपनी अपील वापस लेने की इजाजत दे दी थी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट का खुद से संज्ञान लेना और ट्रायल कोर्ट द्वारा म्हात्रे को दी गई जमानत पर रोक लगाना 'पूरी तरह से सही' था और यह भी कहा कि डॉक्टरों पर हमला करने वाले जमानत के हकदार नहीं हैं.