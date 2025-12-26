ETV Bharat / bharat

28 मुकदमे में 56 अभियुक्तों को सजा, 2025 में बड़ी संख्या में मिला अपराधियों को दंड, सीपू और प्रॉसिक्यूशन यूनिट हुई बेहतर

पलामू: अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजती है. सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों को सजा दिलाने की होती है. इस मामले में पलामू पुलिस के लिए 2025 का साल अच्छा रहा है. 2025 में पलामू में पहली बार पुलिस 28 मुकदमों में 56 अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफल हुई है.

पलामू पुलिस ने मुकदमा के अनुसंधान एवं अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक टीम बनाई है. हर टीम स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेशन यूनिट (सीपू)) एवं प्रॉसिक्यूशन यूनिट के अंतर्गत कार्य करती है. प्रत्येक थाना क्षेत्र में मुकदमों के मामले में सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के अधिकारियों की ही तैनाती की गई है. ये अधिकारी मुकदमे से जुड़े हर एक अपडेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट एवं प्रॉसिक्यूशन यूनिट को देते हैं.

पलामू पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तीन मामलों में छह अभियुक्त, पोक्सो के चार मामलों में चार अभियुक्त, हत्या के 11 मामलों में 31 अभियुक्त, हत्या के प्रयास के छह मामलों में 13 अभियुक्त, आर्म्स एक्ट के एक मामले में एक अभियुक्त जबकि 304बी के मामले में एक अभियुक्त को सजा दिलाई है.

"तीन-चार वर्ष पहले राज्य में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉसिक्यूशन यूनिट (सीपू) का गठन हुआ था. प्रत्येक जिले में एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी. हर एक कोर्ट में प्रॉसीक्यूशन यूनिट के अलावा अलग से सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है. प्रॉसिक्यूशन यूनिट के अलावा, हर कोर्ट में अलग से सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई. यह सभी लोग कोर्ट के साथ अटैच हैं. साथ ही गवाह और मुकदमे से जुड़े हुए हर एक चीज की मॉनिटरिंग करते हैं और प्रॉसिक्यूशन में मदद करते हैं. पलामू में अभियुक्तों का सजा मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत कार्य करने की जरूरत है. सजा दिलाने के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें सभी यूनिट का सहयोग मिल रहा है." - रीष्मा रमेशन, एसपी

केस स्टडी 01

जुलाई 2025 में, कोर्ट ने NDPS एक्ट के तहत एक मामले में प्रदीप साव और गणेश सिंह को 15-15 साल की जेल की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. पुलिस ने 2024 में मनातू थाना क्षेत्र के अपटी स्कूल के पास से दोनों के पास से अफीम बरामद की थी.