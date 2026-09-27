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हरिद्वार में एमपी की युवती से दुष्कर्म मामला, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस

एमपी की युवती से दुष्कर्म ( ETV Bharat )

हरिद्वार(उत्तराखंड): एमपी की रहने वाली युवती को सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती के बाद हरिद्वार बुलाकर बंधक बनाने, दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है. पथरी पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान शाहरुख पुत्र निसार निवासी बादशाहपुर, थाना पथरी के रूप में हुई है. युवती के भाई की शिकायत पर 25 सितंबर को पथरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गुर्जर बस्ती से काठा पीर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया है.