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पंजाब : एके-47 राइफल और दो हैंड ग्रेनेड बरामद, अवैध हथियारों के नेटवर्क का भंडाफोड़

अमृतसर (पंजाब) : पंजाब में अवैध हथियारों और संगठित अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान में अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने हथियारों और विस्फोटकों की अवैध सप्लाई में शामिल एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से एक एके-47 राइफल, एक मैगज़ीन, गोला-बारूद और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए.

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने आरोपी के पास से असॉल्ट राइफल की मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़ा हुआ था और वह अवैध हथियार हासिल करने में शामिल है.

हथियार तस्करों से कथित संबंध - शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी के कथित तौर पर विदेश में मौजूद हथियार तस्करों से संबंध हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अवैध हथियारों को खरीदने और उनकी सप्लाई करने से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था. मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और उसके संपर्कों की पहचान की जा सके.

हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी - पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस ऑपरेशन के दौरान हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. जांच एजेंसियां ​​बरामद हथियारों और विस्फोटकों के स्रोत का पता लगाने और जिन्हें ये पहुंचाए जाने थे, उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही हैं.

संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज- अमृतसर के घरिंडा पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे नेटवर्क के पिछले और अगले संपर्कों का पता लगाने के लिए मामले की आगे जांच कर रही है. पंजाब पुलिस ने कहा कि वे अवैध हथियार तस्करी, संगठित आपराधिक नेटवर्क और हथियारों की अवैध सप्लाई में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर, पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

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