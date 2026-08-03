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फरीदाबाद में महिला टीचर को चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, पीछा छुड़ाने की कोशिश से गुस्से में था

हरियाणा के फरीदाबाद में महिला टीचर की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है.

Accused arrested for murdering female teacher in Faridabad
फरीदाबाद में महिला टीचर को चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 3, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
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फरीदाबाद : हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिकरौना गांव स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला टीचर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या करने के मामले में आरोपी को सूचना के 2 घंटे के अंदर ही काबू करने में सफलता हासिल की है.

हत्या का आरोपी अरेस्ट : पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि 3 अगस्त को सुबह के समय गांव सिकरौना स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक महिला टीचर की चाकू मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी जिस संबंध में मृतका के पति विकास की शिकायत पर थाना सेक्टर 58 में मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई. घटना की गंभीरता के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखाओं ने अपने सोर्स एक्टिव किये. एवीटीएस सिकरौना की टीम ने तकनीकी सहायता और सूत्रों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मामले में सफलता हासिल की और सूचना के 2 घंटे के अंदर ही गांव कोट फरीदाबाद निवासी अमित (21) को काबू कर लिया.

महिला पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी : प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि करीब 2 वर्ष पहले मृतका उसके गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी. इस दौरान ही उसकी महिला से जान पहचान हुई थी और उनकी आपस में बातचीत होती थी. महिला उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी और वो बार-बार महिला का पीछा करता था. महिला ने उसके खिलाफ केस करने की धमकी दी थी और उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी. इसके बाद आरोपी ने उससे रंजिश रखनी शुरू कर दी. 3 अगस्त को आरोपी ने सुबह स्कूल के अंदर महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और हत्या कर मौके से भाग गया. आरोपी को मंगलवार को माननीय न्यायालय में पेश कर घटनाक्रम में आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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फरीदाबाद में महिला टीचर की हत्या
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