मासूम बच्चे पर बर्बर हमला... शख्स ने फुटबॉल की तरह मारी लात, आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु: कर्नाटक के बंगलूरु से एक शख्स की हैवानियत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो को देखा जा रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा है. इसी दौरान बगल के घर से निकला एक शख्स आकर बच्चे को पीछे से फुटबॉल की तरह बड़ी बेरहमी से लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है.

पुलिस ने बताया कि यह घटना 14 दिसंबर को त्यागराजनगर में हुई और आरोपी रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है. लड़का अपनी दादी के घर आया था और अपने पिता के साथ सड़क पर खेल रहा था. इसी समय आरोपी शख्स ने पीछे से आकर उसे लात मारी, जिससे लड़का लड़खड़ाकर गिर गया. आरोपी की इस हरकत से जमीन पर गिरे लड़के को चोटें आईं.

आरोपी की यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई. लड़के की मां के पुलिस में शिकायत करने के बाद बनशंकरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी मामले के संज्ञान में आने के बाद खुद से केस दर्ज किया है. उसने साउथ डिवीजन के डीसीपी से तीन दिन के अंदर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को कहा है.

स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन शशिधर एस. कोसाम्बे ने कहा कि, बेंगलुरु के बनशंकरी नगर में एक आदमी ने खेलते समय एक बच्चे पर हमला कर दिया. स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन इस बात से बहुत परेशान है.