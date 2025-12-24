ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु : युवती पर हमला करने और परेशान करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

युवती को हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

The police arrested the accused of attacking the girl.
युवती पर हमला करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: बेंगलुरु पुलिस ने युवती पर हमला करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि युवक ने ऑनलाइन मिली एक युवती को परेशान किया और उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए टॉर्चर किया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।.

इस सिलसिले में ज्ञानभारती पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि यह घटना 22 दिसंबर को उल्लाल मेन रोड पर हुई और आरोपी नवीन कुमार को एक युवती की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया. शिकायत में कहा गया है कि टेलीकॉलर के तौर पर काम करने वाली युवती की मुलाकात नवीन कुमार से 2024 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी.

इसके बाद आरोपी, जो उसे अक्सर कॉल और मैसेज करता था. लेकिन हाल ही में उसने युवती को अपने प्यार में फंसाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था.

इसी बीच सोमवार दोपहर को जब युवती पीजी के पास खड़ी थी, तो नवीन कार में आया और उसे उसकी दोस्त के सामने खींचकर मारपीट की. पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि उसने उसका बैग भी छीन लिया और फिर भाग गया. पूरी घटना पीजी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

एक वायरल वीडियो में आरोपी नवीन एक कार में आते हुए दिखा. वह युवती पर हमला करता भी नजर आया. वारदात के बाद वह उसी गाड़ी में मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवती की शिकायत के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच में पैसे को लेकर भी झगड़ा था. पुलिस के अनुसार, आरोपी पीड़िता का पीछा कर रहा था. वह जहां भी जाती थी, उसका पीछा करता था. उसने कथित तौर पर गंदी भाषा का प्रयोग करके उसे गाली दी, उसके साथ मारपीट की और उसे बार-बार परेशान किया.

साउथ-वेस्ट डिवीज़न की डीसीपी अनीता बी हड्डनवर और केंगेरी सब-डिवीजन के एसीपी बसवराज तेली, ज्ञानभारती पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर रवि एमएस, पुलिस सब-इंस्पेक्टर विजय कुमार एसएम, पुलिस सब-इंस्पेक्टर किरण कुमार जीके और स्टाफ मेंबर हनुमंत एचसी और ओमकार कुलकर्णी आरोपी की गिरफ्तारी में शामिल थे.

ये भी पढ़ें- पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच हाथापाई...हिंदू बांग्लादेशी युवक की हत्या पर बंगाल में उबाल!

TAGGED:

MAN ARRESTED FOR ASSAULTING
BENGALURU KARNATAKA
CCTV CAPTURES ATTACK
बेंगलुरु
WOMAN ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.