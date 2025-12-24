ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु : युवती पर हमला करने और परेशान करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

बेंगलुरु: बेंगलुरु पुलिस ने युवती पर हमला करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि युवक ने ऑनलाइन मिली एक युवती को परेशान किया और उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए टॉर्चर किया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।.

इस सिलसिले में ज्ञानभारती पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि यह घटना 22 दिसंबर को उल्लाल मेन रोड पर हुई और आरोपी नवीन कुमार को एक युवती की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया. शिकायत में कहा गया है कि टेलीकॉलर के तौर पर काम करने वाली युवती की मुलाकात नवीन कुमार से 2024 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी.

इसके बाद आरोपी, जो उसे अक्सर कॉल और मैसेज करता था. लेकिन हाल ही में उसने युवती को अपने प्यार में फंसाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था.

इसी बीच सोमवार दोपहर को जब युवती पीजी के पास खड़ी थी, तो नवीन कार में आया और उसे उसकी दोस्त के सामने खींचकर मारपीट की. पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि उसने उसका बैग भी छीन लिया और फिर भाग गया. पूरी घटना पीजी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.