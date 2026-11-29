अब भारत के हर 10 किलोमीटर क्षेत्र के मौसम और जलवायु का मिलेगा सटीक डेटा, IIT दिल्ली ने तैयार किया विशेष डेटासेट
डेटासेट में जलवायु से जुड़े 19 वैज्ञानिक मानकों को शामिल किया गया. इससे जैव विविधता और जलवायु के बीच संबंधों का अध्ययन करना आसान होगा.
Published : November 29, 2026 at 8:38 PM IST
नई दिल्ली: देश में जलवायु परिवर्तन, खेती और पर्यावरण से जुड़े शोध को अब एक नई मदद मिलने जा रही है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत के लिए 19 जैव-जलवायुवीय चरों (Bioclimatic Variables) का उच्च-रिजॉल्यूशन वाला राष्ट्रीय डेटासेट तैयार किया है. इसकी मदद से देश के अलग-अलग क्षेत्रों के तापमान, बारिश और जलवायु से जुड़ी परिस्थितियों का अधिक बारीकी से अध्ययन किया जा सकेगा. इस डेटासेट को आम लोगों और शोधकर्ताओं के लिए ओपन एक्सेस रखा गया है. यानी कोई भी व्यक्ति इसे ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकता है. इससे कृषि, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों की योजना बनाने में मदद मिलेगी.
19 जैव-जलवायुवीय मानकों पर तैयार किया गया डेटासेट
आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इस डेटासेट में जलवायु से जुड़े 19 वैज्ञानिक मानकों को शामिल किया है. इनमें साल का औसत तापमान, दिन और रात के तापमान में अंतर, सबसे अधिक और सबसे कम बारिश वाले महीनों का विवरण और पूरे साल में होने वाली वर्षा का वितरण जैसे आंकड़े शामिल हैं. इन मानकों के आधार पर वैज्ञानिक यह समझ सकेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु वहां रहने वाले जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को किस तरह प्रभावित करती है. इससे अलग-अलग क्षेत्रों में जैव विविधता और जलवायु के बीच संबंधों का अध्ययन करना आसान होगा.
खेती और जल संसाधनों की योजना बनाने में मिलेगी मदद
इस डेटासेट का उपयोग केवल जलवायु अध्ययन तक सीमित नहीं रहेगा. कृषि वैज्ञानिक इसके आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों की जलवायु के अनुसार फसलों की उपयुक्तता का आकलन कर सकेंगे. वहीं, जलवैज्ञानिक नदियों के जल प्रवाह, भूजल पुनर्भरण और जलवायु के बीच संबंधों को समझ सकेंगे. इसके अलावा, यह डेटासेट जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने में भी उपयोगी साबित हो सकता है.
मौजूदा वैश्विक डेटासेट में भारत की क्षेत्रीय परिस्थितियों की कमी
अब तक भारत के भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े कई शोधों में नासा के MERRAclim और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के WorldClim जैसे वैश्विक डेटासेट का उपयोग किया जाता रहा है. हालांकि, इन डेटासेट को तैयार करने में भारत के मौसम अवलोकन नेटवर्क से मिले आंकड़ों का सीमित उपयोग किया गया है. शोधकर्ताओं के अनुसार, भारत की भौगोलिक बनावट और जलवायु परिस्थितियां काफी विविध हैं. ऐसे में मौजूदा वैश्विक डेटासेट देश के अलग-अलग क्षेत्रों की स्थानीय जलवायु और भौगोलिक अंतर को पर्याप्त बारीकी से नहीं दिखा पाते. इसी कमी को दूर करने के लिए आईआईटी दिल्ली की टीम ने यह नया डेटासेट तैयार किया है.
10 किलोमीटर के स्तर पर मिलेगा जलवायु का विवरण
इसमें पूरे भारत को लगभग 10 किलोमीटर के स्थानिक विभेदन पर शामिल किया गया है. इससे देश के अलग-अलग हिस्सों की जलवायु परिस्थितियों का अधिक विस्तृत और सूक्ष्म आकलन किया जा सकेगा. शोधकर्ताओं ने इस डेटासेट को Google Earth Engine पर उपलब्ध एक ओपन एक्सेस वेब-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया है. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति Indian Precipitation Ensemble Climatology (IPEDClim) डेटासेट को देख सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है.
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अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ अध्ययन
आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं का यह अध्ययन Environmental Research Climate नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. इसका शीर्षक 'IPEDClim: भारत में पारिस्थितिक एवं जलवैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए जैव-जलवायुवीय चरों का उच्च-रिजॉल्यूशन डेटासेट' है. इस कार्य को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) से वित्तीय सहायता मिली है. यह डेटासेट देशभर में पारिस्थितिकी, कृषि और पर्यावरण से जुड़े अध्ययन और शोध कार्यों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.
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