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अब भारत के हर 10 किलोमीटर क्षेत्र के मौसम और जलवायु का मिलेगा सटीक डेटा, IIT दिल्ली ने तैयार किया विशेष डेटासेट

IIT दिल्ली ने तैयार किया विशेष डेटासेट ( File Photo )

नई दिल्ली: देश में जलवायु परिवर्तन, खेती और पर्यावरण से जुड़े शोध को अब एक नई मदद मिलने जा रही है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत के लिए 19 जैव-जलवायुवीय चरों (Bioclimatic Variables) का उच्च-रिजॉल्यूशन वाला राष्ट्रीय डेटासेट तैयार किया है. इसकी मदद से देश के अलग-अलग क्षेत्रों के तापमान, बारिश और जलवायु से जुड़ी परिस्थितियों का अधिक बारीकी से अध्ययन किया जा सकेगा. इस डेटासेट को आम लोगों और शोधकर्ताओं के लिए ओपन एक्सेस रखा गया है. यानी कोई भी व्यक्ति इसे ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकता है. इससे कृषि, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों की योजना बनाने में मदद मिलेगी.

19 जैव-जलवायुवीय मानकों पर तैयार किया गया डेटासेट