ETV Bharat / bharat

सटीक साबित हुआ मौसम विभाग का पूर्वानुमान, उत्तराखंड में शुरू हुई बारिश और बर्फबारी

बदले मौसम से लोग हुए खुश: स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते करीब तीन महीनों से मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में न तो बारिश हुई और न ही बर्फबारी. इस कारण काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा. सूखी ठंड के चलते सर्दी-जुकाम, त्वचा रोग और सांस संबंधी बीमारियों के मामले भी बढ़े हैं. ऐसे में बारिश और संभावित बर्फबारी से लोगों को बड़ी राहत मिली है.

उत्तराखंड में शुरू हुई बारिश और बर्फबारी: पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. शुक्रवार की सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फ की फुहारें देखने को मिलीं, जिससे ठंड में इज़ाफा हो गया. लंबे समय से शुष्क मौसम झेल रहे मसूरी वासियों और पर्यटकों के चेहरे मौसम के इस बदलाव से खिल उठे हैं. सुबह के समय आसमान में काले बादल छाए रहे और रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रही. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की हल्की फुहारों ने मौसम को और भी सुहावना बना दिया. बारिश और ठंड बढ़ने के कारण लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए. तापमान में आई गिरावट से ठंड का अहसास साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. आज मसूरी का अधिकतम तापमान 6° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2° सेल्सियस है.

मसूरी/देहरादून: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड में आज वसंत पंचमी के दिन मौसम ने भी करवट ले ली है. राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है. पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश हुई फिर बर्फबारी शुरू हो गई. मसूरी में ये मौसम का पहला स्नोफॉल है. बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं. राजधानी देहरादून में भी हल्की बारिश हो रही है.

बारिश बर्फबारी से कृषि को होगा फायदा: किसानों और काश्तकारों को उम्मीद है कि इस बदलाव से फसलों को लाभ पहुंचेगा और जमीन में नमी लौटेगी. वहीं, पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में बर्फबारी होती रहती है, तो मसूरी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

मसूरी में शुरू हुई बर्फबारी (Photo- ETV Bharat)

सटीक साबित हुआ मौसम विभाग का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी. विभाग के अनुसार आज पूरे राज्य के पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहने के आसार हैं, जो अब सही साबित होते नजर आ रहे हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. फिलहाल, मसूरी में मौसम का यह बदला हुआ रूप लोगों के लिए राहत और उम्मीद दोनों लेकर आया है. अब सभी की निगाहें आसमान पर टिकी हैं और ज्यादा बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

बारिश और बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले (Photo- ETV Bharat)

देहरादून में भी बारिश: वहीं देहरादून में भी आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जिस कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से उत्तराखंड में 23 जनवरी यानी आज से बारिश और बर्फबारी हो सकती है. प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों और देहरादून समेत प्रदेश के कुछ स्थानों में बूंदाबांदी जारी है. इन जिलों में आज हल्की बारिश मध्यम बारिश का दौरा बना रहेगा.

लोखंडी में पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का आनंद: देहरादून जिले के पर्यटक स्थल चकराता के लोखंडी में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है. पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं. चकराता घूमने आए दिल्ली नोएडा के पर्यटकों ने लोखंडी पहुंचकर लाइव बर्फबारी का आनंद लिया. होटल व्यवसाय करने वाले स्थानीय निवासी का कहना है कि लोखंडी में सभी होटल फुल हो चुके हैं. वहीं होटल संचालक रोहन राणा ने साल 2026 की पहली बर्फबारी को बहुत ही शानदार बताया है. उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल में भी बर्फबारी हो रही है.

26 जनवरी से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ: मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 जनवरी को बारिश की एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी. इसके बाद 26 जनवरी को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से उत्तराखंड में मौसम बदलेगा. इस पश्चिमी विक्षोभ का खास तौर से असर 27 और 28 जनवरी को देखने को मिल सकता है. इन दो दिनों में उत्तराखंड के अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. आज के लिए मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. कुछ जिलों में बारिश के साथ-साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना मौसम विभाग ने आज जताई है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में कल रात से बदलेगा मौसम, 24 जनवरी तक भारी बारिश-बर्फबारी का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी