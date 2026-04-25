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अभी भी खिसक रहा है जोशीमठ, रफ्तार कम लेकिन टला नहीं खतरा, वैज्ञानिकों ने लगातार मॉनिटरिंग को बताया जरूरी

जोशीमठ पर साल 2023 में आया खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है.वैज्ञानिकों को आगामी मॉनसून का डर है.देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट.

JOSHIMATH LAND SUBSIDENCE
जोशीमठ में खतरा टला नहीं (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 25, 2026 at 6:31 AM IST

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Updated : April 25, 2026 at 9:17 AM IST

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देहरादून: साल 2023 में भू-धंसाव (Land Subsidence) के कारण चर्चाओं में आया चमोली जिले का जोशीमठ (अब ज्योतिर्मठ) शहर अभी भी खतरे की जद में है, क्योंकि जोशीमठ शहर के खिसकने की प्रक्रिया अभी भी जारी है. फिलहाल, स्लोप के खिसकने की स्पीड बेहद कम है, लेकिन वैज्ञानिकों की मानें तो मॉनसून में ज्यादा बारिश होने पर स्लोप के खिसकने की रफ्तार बढ़ सकती है. ऐसे में जोशीमठ एक बार फिर से अपनी जमीन छोड़ने लग सकता है, जो भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकता है. वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं.

दरअसल, साल 2022 से जोशीमठ अब ज्योतिर्मठ में घरों के अंदर दरारें पड़ने लगी थीं, यानी शहर में भू-धंसाव की शुरुआत हो गई थी, लेकिन तब इस मामले को किसी ने इतनी गंभीरता से नहीं लिया. हालांकि, साल 2023 में जब इस जमीनों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ने लगी तो पूरी दुनिया का ध्यान जोशीमठ की तरफ गया और इस मामले को गंभीरता से लिया. जिसके बाद यह वैश्विक मुद्दा बन गया.

जोशीमठ पर खास रिपोर्ट (वीडियो- ETV Bharat)

800 से ज्यादा घरों में पड़ी थी दरारें: साल 2023 के हालातों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जोशीमठ में भू-धंसाव के कारण 800 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ी गई थीं. कुछ होटलों को तो तोड़ा भी गया था. शहर में कई जगहों से जमीनों के अंदर से पानी निकलने लगा था, जिससे पूरे शहर में भय का माहौल हो गया था. इसके बाद सरकार ने अलग-अलग एजेंसियों जैसे एनडीएमए (National Disaster Management Authority), जीएसआई (Geological Survey of India) और सीबीआरआई (Central Building Research Institute Roorkee) समेत कई संस्थानों के एक्सपर्ट की 35 सदस्य टीम गठित थी.

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जोशीमठ में साल 2023 में लोगों को छोड़ना पड़ा था अपना घर (फाइस फोटो- ETV Bharat)

हाईकोर्ट के आदेश पर सावर्जनिक हुई जोशीमठ भू-धंसाव की रिपोर्ट: इस टीम ने जोशीमठ भू-धंसाव का बारीकी से अध्ययन किया था और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. लेकिन ये रिपोर्ट सावर्जनिक नहीं की थी. हालांकि, यह मामला फिर नैनीताल हाईकोर्ट में गया और कोर्ट के आदेश पर आठ संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें जोशीमठ भू-धंसाव की असल वजहों को बताया गया है.

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भू-धंसाव के बाद जोशीमठ में घरों के हालात (फाइस फोटो- ETV Bharat)

एनडीएमए की रिपोर्ट: इस रिपोर्ट में जोशीमठ भू-धंसाव की मुख्य वजह जल निकासी की कमी और मानवीय गतिविधियों को बताया गया. इसके बाद एनडीएमए ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया गया कि जोशीमठ में 2152 मकानों में से 1403 मकान प्रभावित हुए. इनमें 472 मकानों के पुनर्निर्माण और 931 मकानों के मरम्मत की जरूरत महसूस हुई. यही नहीं, 181 भवनों को खाली कराया गया, जो काफी अधिक संवेदनशील हो गए थे. हालांकि, समय के साथ लोग अपने पुराने घरों में रहने लगे. ऐसे में मॉनसून में इन लोगों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

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भू-धंसाव के कारण जोशीमठ में जमीन पर पड़ी दरारें (फाइस फोटो- ETV Bharat)

14.5 मीटर तक हुआ भू-धंसाव: शुरुआती चरण में हुए अध्ययन में ये बात भी सामने आई थी कि जोशीमठ में अलग-अलग जगहों पर भू-धंसाव कुछ सेंटीमीटर से लेकर 14.5 मीटर तक हुआ है. साथ ही एक्सपर्ट ने यह भी बताया था कि जोशीमठ शहर पुराने भूस्खलन के मलबे के ऊपर बसा है, जिस वजह से जमीन लगातार धंस रही है. फिलहाल, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डॉ मनीष मेहता भी जोशीमठ पर अध्ययन कर रहे हैं.

"अध्ययन के शुरुआती चरण में ये पता चला है कि जोशीमठ क्षेत्र भूस्खलन के मलबे पर नहीं बल्कि ग्लेशियर के छोड़े हुए मलबे के ढेर पर बसा है. यानी ग्लेशियर के पीछे खिसकने के बाद जो मलबा आगे छूट गया वो करीब 7 हजार साल पुराना है, जिस पर जोशीमठ शहर बसा हुआ है." - डॉ. मनीष मेहता, साइंटिस्ट, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान

जोशीमठ शहर की वर्तमान स्थिति: वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के निदेशक डॉ. विनीत गहलोत ने कहा कि जोशीमठ भू-धंसाव की स्टडी रिपोर्ट USDMA (उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) की वेबसाइट पर मौजूद है.

"जोशीमठ में जो स्लोप खिसकने की प्रक्रिया चल रही है, उसको रोक तो नहीं सकते है, लेकिन वहां की लगातार मॉनिटरिंग होते रहनी चाहिए थी. यदि आगामी मानसून सीजन में या फिर अगले कुछ समय में ही तेजी से स्लोप खिसकने लग जाए तब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग फिर से घरों में दरार पड़ने का इंतजार करेंगे?"- डॉ. विनीत गहलोत, डायरेक्टर, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान

"हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि स्लोप खिसकने पर लोगों को तत्काल सचेत कर दें कि अब समय आ गया है कि यहां से विस्थापित हो जाएं. इस दिशा में काम करने की जरूरत है."- डॉ. विनीत गहलोत, डायरेक्टर, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान

अभी भी जोशीमठ खिसक रहा है: इसके अलावा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के डॉयरेक्टर डॉ विनीत गहलोत का कहना है कि जिन मकानों में दरारें पड़ गई हैं, उनको सिर्फ चिन्हित करने और संवेदनशील घोषित करने से काम नहीं चलेगा. हालांकि, उन्हें अभी ये अंदाजा नहीं है कि उन घरों में लोग रह रहे हैं कि नहीं, लेकिन अभी लोगों में ये भ्रांतियां है कि जोशीमठ नहीं खिसक रहा है, जबकि अभी भी जोशीमठ खिसक रहा है. यह जरूर है कि खिसकने की गति बहुत धीमी है.

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साल 2023 में घरों में आई दरारें (फाइस फोटो- ETV Bharat)

केयरिंग कैपेसिटी पर सिर्फ बात ही होती है:

"डर इस बात का है कि मानसून के दौरान स्लोप के खिसकने की दर बढ़ तो नहीं जाती है? मॉनसूनी बारिश में जोशीमठ के खिसकने की गति फिर से बढ़ गई और कुछ हिस्सा खिसक गया तो? ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या प्लान है? उसके बारे में बात करने, विचार करने और इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. केयरिंग कैपेसिटी के बारे में बात तो सब करते हैं, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में हमेशा कमी रहती है."- डॉ. विनीत गहलोत, डायरेक्टर, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान

जोशीमठ में टो प्रोटेक्शन का काम जारी: वहीं, शासन स्तर पर जोशीमठ को लेकर क्या काम हो रहा है, इस बारे में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन से बात की गई. उन्होंने बताया कि जोशीमठ में भू-धंसाव से जो नुकसान हुआ था, उसके ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है. ऐसे में जोशीमठ के जिस क्षेत्र में जमीन धंस रही थी, वहां पर टो प्रोटेक्शन (Toe Protection) करने वाला काम चल रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है. पहले किस्त के रूप में जारी धनराशि का इस्तेमाल किया जा चुका है, और दूसरे किस्त की धनराशि भी जारी कर दी गई है.

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भर भराकर टूट रहे मकान (फोटो- ETV Bharat)

"जोशीमठ में स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जा रहा है, जिसके लिए धनराशि भी पहले ही जारी की जा चुकी है. जोशीमठ क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज और पेयजल काम के लिए टेंडर फाइनल हो गया है. बहुत जल्द ही इस काम को भी शुरू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही अन्य संबंधित विषयों पर भी काम किया जा रहा है."- विनोद कुमार सुमन, सचिव, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग

जानिए विस्थापन पर कहां फंसा पेंच: विस्थापन के मामले पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि लोगों ने जिस जगह पर विस्थापन के लिए सहमति जताई थी, वहां पर मकान भी बनाए गए, लेकिन बाद में लोग शिफ्ट होने के लिए सहमत नहीं हुए. इसके अलावा भी कुछ और जगह को भी देखा गया है लेकिन वो जमीन किसी अन्य विभाग की है, जिसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकते है. ऐसे में लोगों से बातचीत की जा रही है.

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जोशीमठ की स्थिति (फोटो- ETV Bharat)

हर साल मानसून सीजन शुरू होने से पहले ही जोशीमठ के संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे लोगों में डर का माहौल उत्पन्न हो जाता है. वैज्ञानिक भी अटकलें लग रहे हैं कि मानसून सीजन के दौरान भू-धंसाव की रफ्तार तेज हो सकती है, जिस पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है. पहले चरण में वही काम किये जा रहे हैं, ताकि बरसात के दौरान वहां पर कोई आपदा जैसी स्थिति ना बने. मानसून शुरू होने से पहले इन कामों को पूरा भी कर लिया जाएगा.

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दरार के बाद मकान का हाल (फोटो- ETV Bharat)

केंद्र से मिली थी 1658.17 करोड़ की मंजूरी: बता दें कि,

  1. जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव की गंभीरता को देखते हुए साल 2023 में भारत सरकार ने जोशीमठ शहर के रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया था.
  2. इसके साथ ही 30 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की गई थी.
  3. इस बैठक में जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी मिली थी.
  4. उस दौरान निर्णय लिया गया था कि जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को बैस्ट प्रैक्टिसिस, बिल्ड बैक बैटर (Build Back Better) सिद्धांतों और स्थिरता पहल (Sustainability Initiatives) का पालन करते हुए तीन सालों में लागू किया जाएगा.
  5. हालांकि, इस दिशा में काम तो चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है.
  6. जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव के वजहों को जानने को लेकर तमाम अध्ययन किए जा चुके हैं, जबकि वर्तमान समय में भी कुछ अध्ययन जारी है.

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Last Updated : April 25, 2026 at 9:17 AM IST

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