यूपी में भीषण हादसे; उन्नाव-बागपत में हुई दुर्घटना में हेड कांस्टेबल और सुभासपा नेता समेत 6 की मौत

उन्नाव/बागपत : बांगरमऊ थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई. इनमें एक सुभासपा के नेता शामिल हैं. आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे के किलोमीटर संख्या 241 पर हवाई पट्टी के पास गाजियाबाद से आ रही फॉर्च्यूनर कार का टायर अचानक फट गया था. इसके बाद अनियंत्रित होकर कार आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकराते हुए डिवाइडर से भिड़ गई थी. वहीं बागपत में हिंडन नदी में कार गिरने से हेडकांस्टेबल समेत दो लोगों की मौत हो गई. तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं.

उन्नाव और बागपत में भीषण दुर्घटना, 6 की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)





सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह का कहना है कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर बांगरमऊ एवं बेहटा मुजावर थाना पुलिस पहुंची थी. यूपीड़ा कर्मियों की मदद से क्षतिग्रस्त कार में फंसे चार लोगों को बाहर निकाला गया और सभी को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान अशोक अग्रवाल पुत्र संतोष अग्रवाल निवासी राजनगर, गाजियाबाद, अभिनव अग्रवाल पुत्र सतीश अग्रवाल निवासी गोविंदपुरी, मोदीनगर गाजियाबाद, आकाश पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात तथा सोनू (ड्राइवर) के रूप में हुई है.

सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह के मुताबिक कार सभी लोग नमक के व्यापारी थे और काला नमक, सेंधा नमक तथा फिटकरी के कारोबार से जुड़े हुए थे. जानकारी के अनुसार अशोक अग्रवाल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी (सुभासपा) की व्यापार सभा के संयोजक भी थे. दुर्घटना की खबर मिलने के बाद सुभासपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. सभी कार सवार गाजियाबाद से किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे. परिजनों को सूचना दे दी गई है.