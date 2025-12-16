ETV Bharat / bharat

यूपी में भीषण हादसे; उन्नाव-बागपत में हुई दुर्घटना में हेड कांस्टेबल और सुभासपा नेता समेत 6 की मौत

उन्नाव में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 241 पर हवाई पट्टी के पास हुई दुर्घटना. बागपत जानी थाना क्षेत्र में हिंडन नदी में गिरी कार.

उन्नाव और बागपत में भीषण दुर्घटना, 6 की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 12:44 PM IST

उन्नाव/बागपत : बांगरमऊ थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई. इनमें एक सुभासपा के नेता शामिल हैं. आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे के किलोमीटर संख्या 241 पर हवाई पट्टी के पास गाजियाबाद से आ रही फॉर्च्यूनर कार का टायर अचानक फट गया था. इसके बाद अनियंत्रित होकर कार आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकराते हुए डिवाइडर से भिड़ गई थी. वहीं बागपत में हिंडन नदी में कार गिरने से हेडकांस्टेबल समेत दो लोगों की मौत हो गई. तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं.

उन्नाव और बागपत में भीषण दुर्घटना, 6 की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)



सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह का कहना है कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर बांगरमऊ एवं बेहटा मुजावर थाना पुलिस पहुंची थी. यूपीड़ा कर्मियों की मदद से क्षतिग्रस्त कार में फंसे चार लोगों को बाहर निकाला गया और सभी को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान अशोक अग्रवाल पुत्र संतोष अग्रवाल निवासी राजनगर, गाजियाबाद, अभिनव अग्रवाल पुत्र सतीश अग्रवाल निवासी गोविंदपुरी, मोदीनगर गाजियाबाद, आकाश पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात तथा सोनू (ड्राइवर) के रूप में हुई है.

सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह के मुताबिक कार सभी लोग नमक के व्यापारी थे और काला नमक, सेंधा नमक तथा फिटकरी के कारोबार से जुड़े हुए थे. जानकारी के अनुसार अशोक अग्रवाल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी (सुभासपा) की व्यापार सभा के संयोजक भी थे. दुर्घटना की खबर मिलने के बाद सुभासपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. सभी कार सवार गाजियाबाद से किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे. परिजनों को सूचना दे दी गई है.

बागपत में दुर्घटना: हिंडन नदी में गिरी कार, हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों की मौत

मेरठ–बागपत सीमा पर जानी थाना क्षेत्र में हिंडन नदी पुल पर मंगलवार हुए भीषण सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल समेत 2 लोगों की जान चली गई. कार में 5 लोग सवार थे. अन्य घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. दुर्घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.

बालैनी थाना प्रभारी शिवदत्त के मुताबिक बागपत–मेरठ हाईवे पर चल रही मारुति कार अनियंत्रित होकर पुल से टकराने के बाद करीब 25 फीट नीचे हिंडन नदी में गिर गई थी. कार में सवार 5 लोगों में से 2 की मौत की पुष्टि हुई है. मृतकों में बुलंदशहर निवासी हेड कांस्टेबल राहुल कुमार और बसोद निवासी अजरू उर्फ अजरुद्दीन शामिल हैं.

