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कर्नाटक में इलाज के लिए दर-दर भटकता रहा घायल युवक, मां बोली, 'गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं'

चिक्कमगलुरु (कर्नाटक): चिक्कमगलुरु जिले में एक अमानवीय घटना हुई है. यहां दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक बिना सही इलाज के तीन जिलों के अस्पतालों के लिए 900 किलोमीटर भटकता रहा. इस दौरान मरीज ने दो दिन और एक रात एम्बुलेंस में बिताई.

चिक्कमगलुरु तालुक के गलीगंडी के रहने वाले रवि नाम के एक युवक का 19 मई की सुबह एक्सीडेंट हो गया. उसकी बाइक अल्दुर के पास अरेनुरु गांव के पास फिसल गई. इस घटना में रवि के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. इस हादसे के तुरंत बाद घायल युवक को चिक्कमगलुरु जिला अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया. उसकी हालत गंभीर होने के कारण, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे आगे के इलाज के लिए मंगलुरु (दक्षिण कन्नड़) ले जाने की सलाह दी.

सुबह 9 बजे मरीज को लेकर निकली एम्बुलेंस दोपहर में मंगलुरु के वेनलॉक सरकारी अस्पताल पहुंची. परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उन्हें यह कहकर अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया कि आईसीयू बेड खाली नहीं है. उसके बाद मरीज को फादर मुलर अस्पताल ले जाया गया, जहां स्टाफ ने बताया कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर या बेड नहीं है. यहां भी घायल युवक को निराशा ही हाथ लगी.

बाद में, परिवार सुरथकल के पास एक प्राइवेट अस्पताल गया, जहां उन्हें बताया गया कि, इलाज में लाखों रुपये लगेंगे. ऐसे में परिवार की चिंता और बढ़ गई. पैसे की कमी के कारण लाचार परिवार को मरीज को वापस चिक्कमगलुरु के अल्दुर तालुक अस्पताल लाना पड़ा.

गांववालों ने दिखाई इंसानियत

ऐसे में गांववालों ने युवक की हालत देखकर इंसानियत दिखाई. गांववालों ने खुद पैसे इकट्ठा किए और एम्बुलेंस का खर्चा दिया और उसे बेंगलुरु के NIMHANS हॉस्पिटल भेजा. हालांकि वह बुधवार दोपहर बेंगलुरु पहुंच गया था, लेकिन अस्पताल में एडमिट करने की प्रक्रिया शाम तक चला. इस तरह से दुर्घटना के डेढ़ दिन बाद घायल युवक का इलाज शुरू हुआ.

'गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं'

इधर घायल युवक की रोती हुई मां इंद्रा ने कहा, वह अपने घायल बेटे को लेकर सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उन्हें यह कहकर घुमाया गया कि, सरकारी अस्पतालों में बेड और डॉक्टर नहीं है. ऐसे में वह घायल बेटे को लेकर एम्बुलेंस में उसके इलाज के लिए इधर-उधर भटकती रही. उन्होंने कहा कि, गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है.

वहीं, चिक्कमगलुरु जिला अस्पताल के सर्जन चंद्रशेखर सलीमथ ने इस पर ईटीवी भारत को बताया कि, 'बाइक दुर्घटना में घायल रवि का अल्दुर सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार हुआ और वह सीधे चिक्कमगलुरु जिला अस्पताल आया. जैसे ही वह आया, हमने उसके सिर के घाव साफ किए, उसके सिर पर टांके लगाए और उसका प्राथमिक उपचार भी किया.